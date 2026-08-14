Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha emitido una alerta para todos los ciudadanos frente a la presencia de personas que, haciéndose pasar por funcionarios de la entidad, buscan ingresar a viviendas sin autorización e incluso exigir dinero en efectivo por supuestos servicios. Según información oficial publicada en el portal "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", este tipo de acciones, además de engañar a los usuarios, a menudo derivan no solo en estafas sino también en robos.

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De acuerdo con la EAAB, todos los trámites y visitas técnicas que realiza la entidad son programados y comunicados previamente a los usuarios. La empresa ha reiterado que ningún operario o representante está autorizado para recibir pagos directamente en efectivo durante una visita. Cualquier cobro relacionado con sus servicios será reflejado siempre en la factura mensual que recibe el usuario, tal como lo confirma la propia EAAB a través de sus canales institucionales.

Para evitar caer en estos fraudes, la EAAB recomienda a la comunidad confirmar cualquier visita técnica comunicándose a la Acualínea 116, opción 4, donde podrán validar la identidad del funcionario y el motivo de la visita. Además, si alguna persona se presenta como funcionario del Acueducto, resulta fundamental exigir su carné de identificación y consultar inmediatamente a la Acualínea para confirmar su autenticidad. Esta verificación es crucial, ya que solo en casos muy puntuales —como revisión por desviaciones detectadas en el consumo de agua o verificación interna solicitada por el usuario— se requiere el ingreso de personal técnico a la vivienda. En estos escenarios, la EAAB siempre informa previamente y coordina la visita con el residente afectado.

En cuanto a los trabajos de instalación o mantenimiento de redes, medidores o hidrantes que se ubiquen en espacios públicos o exteriores, la EAAB aclara que no requieren el ingreso de sus funcionarios a ninguna vivienda, salvo que el medidor esté ubicado en el interior del predio y exista una solicitud previa del usuario. Por ello, cualquier persona que intente ingresar sin estos requisitos o pida dinero por supuestos servicios debe considerarse sospechosa.

La EAAB invita a reportar cualquier actividad irregular y a no confiar únicamente en la apariencia. En su red social X, la entidad enfatiza el mensaje: "si algo le genera duda, confirme siempre antes de permitir el ingreso", haciendo un llamado a la ciudadanía para reforzar sus medidas de seguridad y exigir la identificación adecuada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo protegerse de falsos funcionarios de la EAAB en Bogotá?

Para protegerse de personas que se hacen pasar por funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), resulta clave confirmar siempre cualquier visita a través de la Acualínea 116, opción 4, exigir el carné institucional y nunca entregar dinero en efectivo, pues ningún cobro se hace en casa sino que todo pago se refleja en la factura mensual.

¿Cuándo puede un operario del acueducto ingresar a su vivienda en Bogotá?

El ingreso de personal de la EAAB a una vivienda únicamente ocurre en casos puntuales como desviaciones detectadas en el consumo o revisiones internas solicitadas por el propio usuario, y siempre tras una notificación previa y coordinación directa con el usuario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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