Por: CENET

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La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Bogotá Cundinamarca se manifestó recientemente sobre el debate en torno al Proyecto de Reforma Tributaria Distrital, identificado como Acuerdo N.° 724 de 2026. Esta posición surge en respaldo a la solicitud presentada por el Concejo de Bogotá, especialmente impulsada por la bancada del partido MIRA, en la que piden al Alcalde Mayor reconsiderar la vigencia de dicho proyecto. Fenalco justificó su postura con base en la emergencia suscitada tras el terremoto del 10 de agosto, que tuvo impacto en el occidente del país, un hecho que, según la organización, demanda sensibilidad en el manejo de nuevas propuestas que puedan significar mayores cargas económicas para la población.

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De acuerdo con declaraciones de Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, el actual contexto exige que tanto las autoridades como los gremios y la ciudadanía prioricen la solidaridad y la atención inmediata de los efectos derivados del desastre natural. Orrego fue enfático en que cualquier discusión sobre una reforma tributaria en el ámbito distrital debería realizarse “en un contexto de mayor estabilidad y con una evaluación actualizada de la capacidad económica de los hogares y de los sectores productivos”. Esta reflexión subraya la importancia de analizar el entorno económico real antes de tomar decisiones que impacten el bolsillo de los ciudadanos de Bogotá y Cundinamarca.

Asimismo, la organización gremial reiteró su disposición para dialogar y cooperar con la Administración Distrital en la búsqueda de soluciones alternativas. Estas acciones tendrían como objetivo específico fortalecer las finanzas de la ciudad, impulsar la competitividad local y resguardar el empleo. Pese a su voluntad de colaboración, Fenalco insistió en que la situación que atraviesa actualmente el país demanda prudencia, lo cual implica revisar detenidamente si es oportuno avanzar con el debate sobre nuevas medidas tributarias bajo las condiciones actuales.

La posición de Fenalco pone sobre la mesa la urgencia de ponderar los tiempos y las circunstancias cuando se plantean reformas con impacto económico. Ni la Administración Distrital ni los actores gremiales pueden dejar de lado el contexto excepcional que vive la ciudad y el país tras el terremoto, lo que obliga a buscar rutas de consenso y actuar con cautela para proteger a los sectores más vulnerables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Fenalco solicita reconsiderar la Reforma Tributaria Distrital en Bogotá?

Fenalco Bogotá Cundinamarca respalda la petición del Concejo de Bogotá de revisar la Reforma Tributaria Distrital debido a la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto. La organización gremial considera que este no es el momento adecuado para imponer nuevas obligaciones económicas a los ciudadanos y sectores productivos, ya que la ciudad y el país deben priorizar la atención a los afectados y mantener estabilidad financiera.

¿Qué alternativas propone Fenalco para fortalecer las finanzas de Bogotá sin afectar a los ciudadanos?

Fenalco expresó su disposición a colaborar con la Administración Distrital en la búsqueda de opciones que fortalezcan las finanzas públicas, incentiven la competitividad y protejan el empleo. Plantea, sin profundizar en propuestas concretas en el comunicado, la importancia de trabajar en alternativas que no representen nuevas cargas contributivas para la ciudadanía en el contexto actual de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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