El Grupo Aval, liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, concretó una importante operación que fortalece la posición del Banco de Bogotá en el mercado financiero colombiano.

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La transacción, anunciada inicialmente en diciembre de 2025, consistió en la adquisición del portafolio de clientes de banca de personas naturales de Banco Itaú Colombia e Itaú Panamá.

La operación recibió la aprobación de la Superintendencia Financiera y permitió transferir activos, pasivos y contratos relacionados con la banca minorista.

En Colombia, la transacción involucró cerca de 267.000 clientes, con aproximadamente $6,4 billones en activos y $4,5 billones en pasivos. En Panamá también se realizó el traslado de determinados activos y obligaciones.

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El proceso de migración de clientes comenzó el 31 de julio y se desarrolló bajo un periodo de alistamiento operativo, mientras los canales de atención de Itaú continuaron funcionando para resolver inquietudes y acompañar a los usuarios.

Con esta adquisición, el Banco de Bogotá busca ampliar su participación en el segmento de personas naturales, aumentar su escala y fortalecer su oferta de productos financieros.

Por su parte, Itaú concentrará sus operaciones en clientes empresariales, corporativos, tesorería y servicios especializados para compañías e instituciones. La integración de los nuevos usuarios representa un paso estratégico para el crecimiento del Grupo Aval en Colombia.

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