El Grupo Aval, liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, concretó una importante operación que fortalece la posición del Banco de Bogotá en el mercado financiero colombiano.
La transacción, anunciada inicialmente en diciembre de 2025, consistió en la adquisición del portafolio de clientes de banca de personas naturales de Banco Itaú Colombia e Itaú Panamá.
La operación recibió la aprobación de la Superintendencia Financiera y permitió transferir activos, pasivos y contratos relacionados con la banca minorista.
En Colombia, la transacción involucró cerca de 267.000 clientes, con aproximadamente $6,4 billones en activos y $4,5 billones en pasivos. En Panamá también se realizó el traslado de determinados activos y obligaciones.
El proceso de migración de clientes comenzó el 31 de julio y se desarrolló bajo un periodo de alistamiento operativo, mientras los canales de atención de Itaú continuaron funcionando para resolver inquietudes y acompañar a los usuarios.
Con esta adquisición, el Banco de Bogotá busca ampliar su participación en el segmento de personas naturales, aumentar su escala y fortalecer su oferta de productos financieros.
Por su parte, Itaú concentrará sus operaciones en clientes empresariales, corporativos, tesorería y servicios especializados para compañías e instituciones. La integración de los nuevos usuarios representa un paso estratégico para el crecimiento del Grupo Aval en Colombia.
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