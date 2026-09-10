El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un cambio determinante con un decreto que publicó para devolver una decisión que había tomado la presidencia de Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

El Ministerio de Hacienda de Colombia publicó formalmente para observaciones ciudadanas un proyecto de borrador normativo que reversa la polémica determinación tomada por la administración previa sobre la repatriación obligatoria del ahorro pensional

La norma derogada exigía a las administradoras privadas repatriar cerca de 125 billones de pesos de sus afiliados, recursos financieros invertidos actualmente en diferentes mercados de renta internacional.

El argumento de la administración de Gustavo Petro es que el ahorro pensional debe financiar el desarrollo en el país, lo que provocó controversia general durante ese momento.

Lee También

Sin embargo, la industria cree que en el país no hay suficientes alternativas de inversión para esa cantidad de recursos y que se habrían visto obligados a dejar la mayor parte de esos recursos ‘parqueados’ en títulos de deuda del gobierno.

“Analizados los impactos en la rentabilidad y el riesgo de los portafolios derivados del cumplimiento de las medidas introducidas por el Decreto 369 se 2026, se estima que mantener un límite global de inversión en activos del exterior del 30 %, genera una afectación en la relación riesgo-retorno de dichos portafolios (aumento de riesgo y disminución del rendimiento esperado), alterando su composición óptima, restringiendo las posibilidades de inversión y la capacidad de las AFP para optimizar la gestión de los recursos en beneficio de los afiliados al RAIS”, indicó el gobierno en un comunicado.

La nueva reglamentación superará el ciclo obligatorio de consulta pública institucional antes de recibir la firma definitiva emitida por el mandatario nacional Abelardo De La Espriella.

“Recordemos que ese decreto era el que obligaba a los fondos de pensión de cesantías a limitar sus inversiones en el extranjero, reduciendo la diversificación, lo cual iba en contravía de la rentabilidad del bienestar de los ahorradores colombianos, de los trabajadores colombianos. Desde el gremio de los fondos de pensiones de cesantías a sus fondos, recibimos con beneplácito la publicación de ese decreto, porque consideramos que un portafolio que es diversificado siempre será mejor, siempre podrá dar mayor rentabilidad, dar mejor gestión del riesgo y mejor gestión de la liquidez, que un portafolio menos diversificado”, aseguró el presidente de Asofondos, Andrés Velasco.

Con esta decisión técnica, las autoridades económicas buscan resguardar los capitales individuales de los cotizantes colombianos ante volatilidades del mercado local.

Revisar permanentemente las actualizaciones regulatorias permite a los trabajadores evaluar la proyección futura de sus fondos para la jubilación.

¿Qué es la repatriación del ahorro pensional?

La repatriación del ahorro pensional es un proceso financiero mediante el cual las administradoras traen de vuelta al país los capitales acumulados por los trabajadores en el exterior.

Estos recursos, invertidos previamente en portafolios de renta variable, acciones y bonos internacionales, se reasignan hacia el mercado bursátil y títulos de deuda pública del territorio nacional.

El objetivo de esta medida gubernamental busca canalizar la liquidez de los fondos de pensiones para financiar proyectos de infraestructura, desarrollo productivo y deuda interna en el país.

Sin embargo, economistas y expertos del sector financiero advierten sobre los riesgos que implica concentrar un volumen elevado de capital en una sola economía nacional.

Al limitar la inversión en activos extranjeros, los portafolios reducen su diversificación, incrementando la exposición al riesgo país y afectando potencialmente la rentabilidad a largo plazo.

Una alta concentración en activos locales obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones a mantener liquidez parqueada por la falta de suficientes alternativas de inversión locales.

La diversificación internacional permite aprovechar el crecimiento de empresas globales altamente competitivas, protegiendo el valor del dinero invertido frente a la inflación y la devaluación.

Por esta razón, la regulación sobre los límites máximos de inversión extranjera genera profundos debates entre los Ministerios de Hacienda y los gremios pensionales del continente.

El equilibrio entre financiar el desarrollo interno y garantizar la rentabilidad de las cuentas individuales representa un desafío constante para la sostenibilidad de los sistemas pensionales.

Monitorear el rendimiento de los fondos pensionales permite a los afiliados comprender cómo las decisiones normativas inciden directamente en el valor futuro de su jubilación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.