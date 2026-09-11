Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia empezó la jornada de este 11 de septiembre en los $3.075, lo que son $15 menos cuando se compara con el cierre anterior.

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De momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense muestra un valor de $3.068 mientras que el máximo llega a los $3.076.

(Vea también: Dólar hoy rompió la barrera de $ 3.100 durante el día: así cerró la moneda en Colombia)

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.071, lo que son $30 menos frente a la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

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Lo que mueve al dólar en Colombia

Del lado local, el dólar está condicionado por los llamados de atención, del CARF, sobre el riesgo de Colombia si no se aprueba la ley de financiamiento presentada por el Ministerio de Hacienda.

Así mismo, las expectativas de los analistas muestran que el Banco de la República se vería obligado a subir sus tasas de interés dada una inflación que sube más de lo previsto.

En el plano externo, la tasa de cambio está a la espera del dato de inflación en Estados Unidos, de la que los analistas esperan una variación general anual del orden del 3,4 % a agosto.

(Lea también: Dólar en Colombia rompió el piso de los $3.100 y cerró a la baja impulsado por el petróleo)

Finalmente, el dólar en Colombia está a la expectativa del movimiento del precio de petróleo, que este jueves 10 de septiembre volvió a subir con fuerza y superó la barrera de los US$100.

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