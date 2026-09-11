Montar un concierto de talla internacional en el estadio El Campín de Bogotá no es un asunto menor. La cifra que mueve una producción completa —desde la apertura del recinto hasta la pauta publicitaria en radio— supera los 5.800 millones de pesos, según reveló el productor musical Raúl Campos en entrevista con La Kalle.

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El desglose de esa inversión evidencia por qué el negocio del entretenimiento en vivo exige tanto músculo financiero. De acuerdo con el productor, solo el derecho de uso del estadio asciende a 2.500 millones de pesos, lo que equivale a casi la mitad del presupuesto total de una producción de este tipo.

Pero los gastos no se detienen ahí. Cubrir la grama del estadio para protegerla durante el evento tiene un costo adicional de 250 millones de pesos.

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“Solo abrir el estadio vale 2.500 millones de pesos. Solo poner el piso vale 250 millones de pesos. O sea, montar el piso de la grama, que para cubrir la grama, 250 millones de pesos”, explicó Campos, precisando que esa tarifa es la que hoy le cobran a cualquier empresa organizadora.

A esos rubros se suman los gastos en promoción y publicidad. “Ayer estuvimos haciendo cuentas, la inversión en radio, pautas, todo, 5.800 millones de pesos”, afirmó Raúl, dejando claro que la cifra total engloba cada componente de la producción, no solo la logística del recinto.

Pese a la magnitud del riesgo financiero, el productor señaló que la adrenalina del negocio es lo que mantiene a quienes llevan décadas en él. “Es muy aburridor (hacer algo diferente). O sea, ¿a usted le gusta el estrés? La presión, la adrenalina. Ya uno se acostumbra, entonces uno no busca el retiro hasta que lo retiren a uno”, aseguró, y añadió que lleva 48 años vinculado a los medios y al mundo del espectáculo.

El contexto de la conversación giraba en torno a la producción de un concierto de Los Tigres del Norte en el mismo escenario, evento que según se mencionó en el programa implicó una inversión superior a los 5.000 millones de pesos.

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Cuándo es el concierto de Los Tigres del Norte

Cabe recordar que el concierto de la reconocida banda musical mexicana será el próximo 7 de noviembre, siendo esta la primera oportunidad en la que esta agrupación hará un estadio en solitario en la capital colombiana.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.