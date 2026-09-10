Luego de un inicio de septiembre histórico que marcó un antes y un después para la música en español en Estados Unidos, el artista mexicano Carín León confirmó oficialmente su regreso a la imponente Sphere de Las Vegas.

Sigue a PULZO en Discover

La nueva residencia limitada, producida por AEG, se llevará a cabo durante tres noches consecutivas: los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2027. Esta elección de fechas no es casualidad, pues coincide directamente con las celebraciones del Grito de Independencia de México, un periodo en el que Las Vegas experimenta un incremento masivo en la afluencia de turismo latino que viaja para conmemorar las festividades patrias.

Este anuncio llega tras el exitoso y comentado debut del intérprete de música regional mexicana en el mismo recinto a principios de septiembre de 2026. En esa ocasión, León se consolidó como el primer cantante latino en encabezar un espectáculo en la Sphere, logrando localidades agotadas y deslumbrando a los asistentes con un despliegue visual sin precedentes apalancado en la pantalla LED de mayor resolución del mundo y el avanzado sistema de audio inmersivo del lugar. Aquel fin de semana inaugural incluyó sorpresas memorables en el escenario, como la participación del artista de country Cody Johnson y la reconocida banda mexicana de rock The Warning.

Lee También

Con una carrera en ascenso vertiginoso que incluye múltiples premios GRAMMY, discos de platino y colaboraciones con figuras de la talla de Carlos Santana, Kacey Musgraves y Kane Brown, el oriundo de Hermosillo, Sonora, sigue rompiendo barreras para posicionar los sonidos latinoamericanos en mercados anglosajones y escenarios de máxima exigencia técnica.

Para los seguidores interesados en asegurar su lugar en este nuevo hito del artista, la producción ha establecido el siguiente cronograma:

Preventa exclusiva: iniciará el próximo martes 15 de septiembre de 2026 a las 10:00 a.m. PT. Los fanáticos pueden realizar un registro previo en los canales oficiales del artista para acceder de forma prioritaria.

Venta general: se abrirá al público general el jueves 17 de septiembre de 2026 a partir de las 10:00 a.m. PT a través de las plataformas autorizadas.

Paquetes VIP de viaje: la organización informó que ya se encuentra habilitada una cantidad limitada de paquetes preferenciales que combinan entradas reservadas, hospedaje de lujo en The Venetian Resort Las Vegas y artículos de mercancía exclusiva.

Con este nuevo bloque de conciertos, Carín León ratifica que su paso por la Sphere no fue un hecho aislado, sino el punto de partida de una nueva etapa de consolidación internacional para la música en español en los grandes escenarios del mundo.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.