Hay buenas noticias sobre la salud de Alci Acosta. Su hijo, el cantante Checo Acosta, entregó este jueves 10 de septiembre una nueva actualización sobre el estado del reconocido artista y aseguró que continúa mejorando.

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(Vea también: ‘Checo’ Acosta salió a desmentir la muerte de Alci Acosta y reveló su verdadero estado de salud)

A través de una publicación en redes sociales, Checo agradeció los mensajes que han recibido durante los últimos días y confirmó que su padre permanece bajo control médico en su habitación.

Alci Acosta sigue mejorando

El mensaje llevó tranquilidad a los seguidores del intérprete de ‘La copa rota’, quienes han estado pendientes de su evolución luego de que se conociera que permanecía hospitalizado.

La actualización también confirma que el estado del artista ha mostrado una evolución favorable y que continúa bajo supervisión médica.

Checo no entregó mayores detalles sobre el tratamiento que recibe su padre ni sobre cuánto tiempo permanecerá hospitalizado, pero su mensaje estuvo enfocado en destacar la mejoría que ha presentado.

Gracias a Dios, mi padre @AlciAcostaC sigue mejorando, y se encuentra en control en su habitación.

Gracias a los amigos, a los colegas, a la prensa y a los seguidores por sus mensajes.

Dios los bendiga

🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/wJAiiYFOHz — Checo Acosta (@checoacosta) September 10, 2026

El mensaje de Checo Acosta para quienes han estado pendientes de Alci Acosta

Además de informar sobre la evolución de Alci Acosta, Checo aprovechó la publicación para agradecer las muestras de cariño que han recibido durante estos días.

“Gracias a los amigos, a los colegas, a la prensa y a los seguidores por sus mensajes”, escribió el cantante.

El artista cerró su mensaje con un agradecimiento y una bendición para todas las personas que han estado pendientes de la situación de su padre, con quien posa en una emotiva imagen.

Alci Acosta continúa bajo supervisión médica

La nueva información llega después de que se conociera que el cantante había sido hospitalizado en Barranquilla y posteriormente permaneciera en una unidad de cuidados intensivos por complicaciones de salud.

En días anteriores, Checo Acosta ya había informado sobre la evolución de su padre y había pedido respeto y acompañamiento durante el proceso.

Por ahora, la familia no ha informado una fecha para su salida de la clínica ni ha entregado nuevos detalles sobre el momento en que podrá regresar a casa.

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