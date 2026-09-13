Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha puesto en marcha una ambiciosa serie de 44 convocatorias públicas bajo el programa 'Más Cultura Local Fest', dirigido a artistas, colectivos y agentes culturales de las 20 localidades de Bogotá. De acuerdo con la información presentada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Idartes, la iniciativa cuenta con 681 estímulos económicos que suman una inversión de más de 16.700 millones de pesos para proyectos culturales en toda la ciudad. Además, se otorgarán 132 reconocimientos para jurados expertos, con una partida adicional superior a 500 millones de pesos.

Sigue a PULZO en Discover

El propósito central del programa es fortalecer el ecosistema cultural, ofreciendo recursos, acompañamiento técnico, conexiones y una apuesta por el trabajo colaborativo para la sostenibilidad de los distintos procesos artísticos locales. La financiación proviene en su mayoría de los Fondos de Desarrollo Local, contando también con aportes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y el Idartes. Cada entidad tiene responsabilidades concretas en la operación: la SDCRD acompaña la localidad de Sumapaz, FUGA coordina las actividades en La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe, mientras que Idartes lidera la ejecución en las otras 16 localidades.

El rol de Idartes es clave en el programa, ya que gestiona 37 de las 44 convocatorias y distribuye 602 estímulos, lo que representa una inversión superior a 14.900 millones de pesos. Este organismo también se encarga de asegurar la transparencia en la asignación de recursos y el proceso de evaluación, para lo cual se destinan más de 450 millones de pesos a 111 jurados expertos encargados de valorar las propuestas participantes.

Las becas y apoyos ofrecidos están alineados con el Plan de Cultura de Bogotá 2038, orientado a reconocer la diversidad, cuidar la vida, ampliar las libertades y valorar todas las formas de expresión y memoria. Entre las becas disponibles se encuentran ‘Más Cultura Local 2026 Todas las culturas cuentan’, ‘Más Cultura Local Formación 2026 Bogotá en Red’, ‘Más Cultura Local Circulación 2026 Somos vida’, ‘Más Cultura Local Arte Urbano 2026 Bogotá transforma’ y ‘Más Cultura Local Fortalecimiento 2026 Cultura que trasciende’.

Las inscripciones para las convocatorias están abiertas desde el 14 de septiembre, con fechas de cierre específicas para cada una. Las personas interesadas pueden resolver inquietudes a través de atención virtual, correo electrónico y jornadas informativas presenciales anunciadas por las redes sociales del Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los estímulos y reconocimientos económicos que ofrece el programa Más Cultura Local Fest en Bogotá?

El programa 'Más Cultura Local Fest', impulsado por el Instituto Distrital de las Artes y la Alcaldía Mayor de Bogotá, incluye 681 estímulos económicos para artistas, colectivos y agentes culturales, con una inversión superior a los 16.700 millones de pesos. Además, contempla 132 reconocimientos para jurados expertos, sumando más de 500 millones de pesos en esa categoría. Cada beca apunta a fortalecer proyectos culturales y a reconocer la labor de quienes evalúan y orientan los procesos de selección.

¿Cómo se financian y distribuyen las convocatorias de Más Cultura Local entre las entidades culturales de Bogotá?

El modelo de financiación de 'Más Cultura Local Fest' depende principalmente de los Fondos de Desarrollo Local, con aportes adicionales de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y el Idartes. Cada entidad administra determinadas localidades: la SDCRD cubre Sumapaz, FUGA atiende La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe, mientras que Idartes se encarga de las convocatorias y estímulos en las 16 localidades restantes, garantizando así cobertura en todo el territorio de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z