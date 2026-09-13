Por: Portal Bogotá

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Las acciones implementadas por la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúan enfrentando uno de los desafíos más persistentes en la capital: la recuperación del espacio público. Un caso que ha reflejado la magnitud de este reto se vivió en los puentes peatonales que cruzan la calle 26 con carrera 5, en la localidad de Santa Fe. Se trata de estructuras esenciales para la movilidad, transitadas diariamente por cientos de personas provenientes de barrios como La Macarena y Bosque Izquierdo. No obstante, en meses recientes, algunos puntos bajo estos puentes habían sido escenario de acumulación de basura, presencia de cambuches (refugios improvisados), consumo de sustancias psicoactivas y actividades asociadas al microtráfico, tal como reportaron habitantes del sector a las autoridades.

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Esta situación inquietó a la comunidad, que solicitó de manera reiterada la atención de las entidades distritales para evitar que el deterioro se agravara y afectara la seguridad. De acuerdo con el testimonio recogido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el propio secretario César Restrepo se desplazó hasta la zona para dialogar con los vecinos y verificar de primera mano las problemáticas denunciadas. Durante la inspección, se identificaron varios puntos críticos bajo las bases de los puentes, donde la presencia de cambuches evidenciaba tanto la ocupación indebida del espacio como graves problemas sociales.

En respuesta, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizó una intervención que consistió en sellar los accesos bajo los puentes con vallas y alambre de púas, buscando impedir nuevas ocupaciones y dificultar que los lugares fueran usados para el consumo o comercio de drogas ilícitas. Este esfuerzo incluyó la participación de varias entidades distritales: Secretaría Distrital de Seguridad, Integración Social, la Alcaldía Local de Santa Fe, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), el IDU y los llamados Gestores del Orden. Estos funcionarios se concentran en sensibilizar a los ciudadanos sobre el cuidado del entorno, la correcta disposición de residuos y la importancia de la denuncia ante irregularidades.

Un aspecto central de la problemática fue la costumbre de abandonar muebles, colchones, escombros y otros residuos voluminosos cerca o debajo de los puentes, situación que incrementa el deterioro urbano y propicia la aparición de puntos críticos para la seguridad. La intervención recordó que los ciudadanos cuentan con la Línea 110 para solicitar la recolección de este tipo de desechos y con los Ecopuntos gratuitos para entregarlos, además de la Línea 195 para reportar infracciones ambientales.

Finalmente, la campaña dejó claro que la seguridad y la recuperación de los espacios públicos son responsabilidades compartidas: autoridades, residentes y usuarios juegan roles clave para prevenir delitos y garantizar entornos más limpios y tranquilos.

¿Cómo se pueden reportar residuos voluminosos o puntos críticos de basura en Bogotá?

En Bogotá, usted puede reportar el abandono de residuos voluminosos y situaciones críticas de basura llamando a la Línea 195, opción 8. Si necesita deshacerse de muebles, colchones u otros elementos grandes puede solicitar su recolección a través de la Línea 110, o llevarlos sin costo a los Ecopuntos dispuestos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), según la programación oficial.

¿Por qué es importante evitar el abandono de residuos bajo los puentes en Santa Fe, Bogotá?

El abandono de residuos bajo los puentes de Santa Fe favorece el deterioro del espacio público y contribuye a que estas zonas se conviertan en puntos problemáticos para la seguridad. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, estos lugares pueden convertirse en focos para la instalación de cambuches y actividades ilícitas, por lo cual la correcta disposición de desechos por parte de la ciudadanía es fundamental para la recuperación y tranquilidad de la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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