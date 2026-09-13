Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante los días lunes 14 y martes 15 de septiembre de 2026, la ciudadanía de Bogotá, en el marco de la iniciativa ‘Imaginemos lo Local’, tiene la oportunidad de participar activamente en aproximadamente setenta jornadas orientadas al encuentro y la construcción colaborativa de propuestas que buscan mejorar la calidad de vida en sus territorios. De acuerdo con información publicada por la plataforma del Distrito, estas sesiones incluyen una variedad de temáticas prioritarias, como la convivencia, el arte, la cultura, la prevención de violencias, el deporte y la recreación. Además, también abordan asuntos de medio ambiente, cuidado animal, uso del espacio público, respaldo a emprendimientos, salud y tecnologías de la información.

Sigue a PULZO en Discover

La programación abarca encuentros generales y diálogos diferenciales, estos últimos enfocados en poblaciones específicas como personas en situación de discapacidad, víctimas del conflicto, comunidades LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) y habitantes del sector rural. Cada localidad de la ciudad tiene una agenda particular, diseñada según sus contextos, necesidades y prioridades. Por ejemplo, en Usaquén se promueven espacios seguros para víctimas del conflicto y la construcción de justicia; en Chapinero se implementan iniciativas de convivencia y prevención de la violencia contra las mujeres; en San Cristóbal y Usme se desarrollan estrategias para fortalecer el cuidado y la autonomía económica de mujeres y hombres cuidadores, así como abordar casos de feminicidio y violencia de género.

En otras localidades como Fontibón y Engativá, se destaca el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la promoción turística y el fomento de la economía informal. También se ofrecen capacitaciones en reciclaje, biodiversidad y cuidado del agua. Tunjuelito prioriza la formación en áreas artísticas y patrimoniales, mientras que Suba y Barrios Unidos impulsan actividades deportivas y recreativas para diferentes grupos.

La agenda, según información oficial, integra espacios para visibilizar problemáticas de poblaciones afrodescendientes, fortalecer la gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), crear huertas urbanas, y generar acciones en favor del bienestar animal, como jornadas de esterilización y adopciones.

Estas jornadas, impulsadas por las alcaldías locales y la administración distrital, están orientadas a concertar propuestas que después se registran en la herramienta Proyecta Local. Posteriormente, la ciudadanía podrá priorizar estas propuestas en un proceso participativo que se extenderá entre el 7 y el 24 de octubre de 2026. Para detalles completos y actualizados de la agenda, la administración invita a consultar la información disponible en la plataforma Power BI mencionada en el comunicado oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los temas principales que abordan las jornadas ‘Imaginemos lo Local’ en Bogotá?

Las jornadas de ‘Imaginemos lo Local’ giran en torno a temas amplios y de interés ciudadano, tales como convivencia, cultura, prevención de violencias, deporte, medio ambiente, cuidado animal, espacio público, emprendimientos, salud y tecnologías de la información. También incluyen enfoques diferenciales para poblaciones como personas con discapacidad, víctimas del conflicto, sectores LGBTI y comunidades rurales.

¿Qué significa el enfoque diferencial en los diálogos ciudadanos de Bogotá?

El enfoque diferencial, tal como se implementa en estas jornadas, consiste en adaptar los espacios y temas de diálogo a las necesidades específicas de grupos diversos, como personas con discapacidad, víctimas, mujeres cuidadoras, población LGBTI y sectores rurales. Esto busca garantizar su participación efectiva y atender problemáticas particulares que enfrentan dentro de sus contextos locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z