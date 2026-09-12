Por: El Espectador

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La edición número 83 del Festival de Venecia sorprendió a la crítica y a los asistentes con el triunfo de la cineasta danesa May el-Toukhy, quien se llevó el codiciado León de Oro gracias a su película ‘Woman Unknown’. Esta obra, descrita por su autora como un drama histórico y femenino, la convierte en la octava mujer en la historia del certamen en lograr este reconocimiento. Al recibir el galardón, el-Toukhy expresó la importancia de la temática, resaltando que "esta película trata sobre el cuerpo femenino como un campo de batalla y como cuestión pública y, al mismo tiempo, cuenta la historia de mujeres que son invisibles, ignoradas y silenciadas".

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‘Woman Unknown’ se había destacado desde su estreno por la tensión con la que presenta la lucha de una mujer en la Dinamarca de la posguerra, quien intenta ocultar su pasado y evitar acusaciones generalizadas de colaboracionismo con los nazis. De acuerdo con lo informado, la directora se inspiró al descubrir unas fotografías de mujeres desnudas siendo afeitadas públicamente, acusadas de colaborar con el nazismo. Mathilde Arcel, actriz principal, interpretó a una de esas mujeres y fue reconocida con la Copa Volpi a la mejor actriz, consolidando el éxito del largometraje en la noche veneciana.

El jurado de este año, presidido por Maggie Gyllenhaal, destacó el trabajo de el-Toukhy, quien sucede a la estadounidense Laura Poitras, ganadora en 2022 por ‘All the Beauty and the Bloodshed’.

En paralelo, el documental ‘Naza’ de Yuval Abraham y Rachel Szor, que expone la estrategia israelí en Gaza, solo obtuvo el Premio Especial del Jurado pese al reconocimiento de la prensa. Abraham, durante la ceremonia, enfatizó la importancia de los periodistas palestinos en la documentación de los crímenes, recordando que más de 200 han sido asesinados en Gaza según sus palabras.

Otros premios importantes incluyeron el León de Plata Gran Premio del Jurado para el surcoreano Lee Chang-dong por ‘Possible Love’, una exploración de las diferencias de clase. John Malkovich obtuvo la Copa Volpi al mejor actor, mientras Stéphane Brizé fue galardonado por el mejor guión con ‘Un bon petit soldat’. Malou Khebizi, por su actuación en ‘15/18’, fue premiada como mejor intérprete emergente.

La Mostra de este año, de acuerdo con las palabras de Pietrangelo Buttafuoco, presidente de la Bienal veneciana, refrenda su postura de involucrarse activamente en los debates contemporáneos, abordando temas como la guerra, la migración y la crisis climática. En este contexto, las películas seleccionadas reflejaron realidades de países y regiones en conflicto, reafirmando el papel del cine como vehículo de reflexión y crítica social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el triunfo de May el-Toukhy en Venecia es histórico para las mujeres cineastas?

May el-Toukhy se ha convertido en la octava mujer en la historia del Festival de Venecia en ganar el León de Oro, uno de los premios más prestigiosos del cine internacional. Este triunfo no solo reconoce su trabajo en ‘Woman Unknown’, sino que también resalta el papel de las mujeres cineastas en una industria donde han sido tradicionalmente invisibilizadas, creando un referente para futuras generaciones y fortaleciendo la representación femenina en el cine.

¿De qué trata la película ‘Woman Unknown’ y por qué causó impacto en el Festival de Venecia?

‘Woman Unknown’ es un drama ambientado en la Dinamarca de la posguerra y se centra en el esfuerzo desesperado de una mujer por ocultar su pasado ante acusaciones de colaboracionismo con los nazis. La película llamó la atención en el festival por su retrato crudo y sincero del cuerpo femenino como espacio de conflicto y la manera en que aborda los silencios e invisibilidad de las mujeres, generando debate y ovaciones entre el público y la crítica especializada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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