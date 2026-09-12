Por: El Espectador

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Las puntas de lomo: una receta de improvisación que conquista la mesa

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Las puntas de lomo, tradicionales en la gastronomía latinoamericana, ofrecen una receta accesible y llena de sabor que invita a experimentar en la cocina. De acuerdo con el artículo, se trata de un plato que aprovecha recortes y puntas de lomo de res, cortados en bocados, sazonados y salteados con vegetales y condimentos. La preparación no solo es práctica y sencilla, sino que, además, permite darle una segunda vida a cortes menos convencionales, demostrando que la creatividad puede ser la principal aliada culinaria.

La elaboración toma 20 minutos para preparar y otros 20 minutos de cocción, según la receta citada en el texto. Para dos porciones, se requiere un kilo de recortes de lomo, condimentados con sal de ajo, sal, pimienta negra, comino molido y salsa de soya. Estos ingredientes básicos potencian el sabor de la carne, mientras que la cebolla cabezona y el zucchini, salteados con mantequilla y aceite vegetal, aportan textura y caramelización. Se finaliza decorando con cilantro picado y sirviendo con arroz blanco, un acompañamiento sencillo pero efectivo para equilibrar la intensidad de sabores.

Esta preparación surge, según el artículo, como resultado de la improvisación, una estrategia que a veces produce platos memorables. El autor recuerda cómo, en la época dorada de las revistas de cocina, era frecuente descubrir historias sobre recetas exitosas nacidas casi por accidente. Ejemplifica esto con los ravioli de salmón y cangrejo del famoso Harry’s Bar, que surgieron al aprovechar recortes de salmón y terminaron ganando tanto reconocimiento que ahora requieren ingredientes de primera calidad.

De igual forma, el plato de puntas de lomo se preparó en casa usando los ingredientes disponibles y con la colaboración de los niños, mostrando el potencial de la cocina en familia y la posibilidad de adaptar la receta con otros cortes blandos de carne, como pollo o cerdo. Así, esta receta resalta el valor de la improvisación y la versatilidad dentro de la cocina latinoamericana, manteniendo su esencia y sabor con recursos sencillos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan las puntas de lomo de res según la receta latinoamericana?

La preparación de las puntas de lomo de res inicia con el sazonado de la carne usando sal de ajo, sal, pimienta negra, comino y salsa de soya, permitiendo que repose. Luego, se saltean los bocados en aceite vegetal a alta temperatura para “marcar” la carne y, en el mismo recipiente, se cocinan la cebolla y el zucchini. Finalmente, se mezclan todos los ingredientes, se agrega mantequilla y se ajusta el punto de sal, decorando con cilantro picado y acompañando con arroz blanco.

¿Por qué se considera especial la receta de puntas de lomo y cuál es su origen?

La receta es especial porque encarna el espíritu de improvisación en la cocina, transformando recortes o puntas de carne en un plato atractivo y delicioso. Su origen, como lo relata el artículo, está vinculado a experimentos caseros y a la tradición de aprovechar ingredientes, lo que fomenta creatividad y participación frente a lo cotidiano de la cocina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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