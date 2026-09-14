Este fin de semana César López volvió a subirse al escenario junto a Poligamia en el Festival Cordillera. Un reencuentro con una banda y una época que marcaron su historia musical. Ahora, el artista colombiano se prepara para mostrar una faceta completamente diferente.

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El próximo sábado 3 de octubre, a las 7:30 p. m., en el Teatro Colsubsidio, César presentará una única función de Hasta que amemos la vida: una experiencia en la que música, historias reales, imágenes, arte y voces de reconocidos líderes se encontrarán sobre un mismo escenario.

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No será simplemente un concierto. Y quizás esa sea la principal sorpresa.

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Durante más de treinta años, César ha recorrido caminos, veredas y comunidades de Colombia y otros lugares del mundo. Ha compuesto canciones, conocido personas atravesadas por distintos conflictos y convertido muchos de esos encuentros en música. Hasta que amemos la vida reúne por primera vez buena parte de ese recorrido en una experiencia escénica.

Una noche construida con historias que normalmente no llegan a un escenario

Algunas de las canciones que sonarán el 3 de octubre nacieron lejos de los grandes teatros: del encuentro con comunidades y personas que han enfrentado la violencia, resistido, reconstruido sus vidas y decidido volver a empezar.

Ahora esas historias llegarán al Teatro Colsubsidio.

César estará acompañado por una banda de destacados músicos nacionales, pero no serán los únicos protagonistas de la noche. Reconocidos líderes sociales compartirán también el escenario y sus voces convivirán con testimonios, imágenes y expresiones artísticas para construir una puesta en escena poco convencional.

Y el concierto comenzará, literalmente, antes de que César toque la primera nota.

El teatro se transformará también en una exposición de expresiones gráficas creadas por artistas jóvenes que han hecho de la no violencia una forma de vida. El público no llegará solamente a ocupar una silla: entrará desde el comienzo en el universo de Hasta que amemos la vida.

Del reencuentro con su pasado a la obra que habla de su presente

Si Cordillera permitió volver a encontrarse con el César López de Poligamia, esta nueva puesta en escena permite entender buena parte del camino que vino después.

Músico, compositor y activista, López ha construido durante décadas una relación entre música y transformación social. En esta ocasión no pretende ofrecer respuestas fáciles sobre un país atravesado por la violencia. La propuesta parte de una pregunta mucho más elemental: ¿qué tendría que pasar para que realmente aprendiéramos a amar la vida?

“Son tiempos retadores para esta civilización. Hoy está en juego la vida en muchos sentidos, y alzar la voz con el arte no es una opción: es una obligación”, dice César.

La experiencia atravesará la memoria y el dolor, pero su destino final será otro: la esperanza, la resistencia, la creatividad y la capacidad de imaginar futuros distintos.

Una única función: 3 de octubre en Bogotá

Hasta que amemos la vida tendrá una sola función el sábado 3 de octubre de 2026, a las 7:30 p. m., en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

Las entradas tienen precios entre $60.000 y $135.000 y están disponibles a través de TuBoleta.

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