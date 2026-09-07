Por: EL PILON SA

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El respaldo y la solidaridad entre los músicos han cobrado especial relevancia ante la recuperación del artista vallenato Jorge Iván ‘Churo’ Díaz, quien atraviesa un período de rehabilitación. De acuerdo con recientes reportes, el cantante cartagenero de música urbana, Luister La Voz, conocido en el ámbito artístico como ‘El Animal de la Ilusión’, le transmitió un mensaje cargado de ánimo y admiración a ‘Churo’ Díaz, invitándolo a fortalecer su ánimo y deseando que pronto retome los escenarios.

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Luister La Voz, reconocido por su talento en la música urbana, se refirió abiertamente al respeto que siente por Díaz, a quien calificó como una de las voces más relevantes de la nueva generación vallenata. El intérprete hizo gala de un espíritu fraternal, dejando de lado las distinciones entre géneros musicales para exaltar el valor humano y profesional del llamado ‘Churismo’ y su líder. Su mensaje fue directo: “Estamos extrañando a mi tío Churo, de verdad. Ya está bueno, mi hermano, mucho ánimo. Usted sabe que usted es el ‘animal de animales’. De este lado está el animal de los vanos y usted es el animal del vallenato. Muchos besos, mucho abrazo para usted, mi respeto siempre de parte del ‘Animal de la ilusión’”. Tal muestra de apoyo fue bien recibida por los fanáticos de ambos artistas, quienes valoraron la hermandad existente entre figuras de la música en la Costa Caribe, tal como fue apreciado en sus comentarios en redes sociales.

El contexto de salud de Churo Díaz es relevante para sus seguidores y para la agenda musical. El cantante urumitero se encuentra en proceso de rehabilitación luego de haber sido dado de alta de la Clínica Cardiovascular de Valledupar. El 23 de agosto pasado, Díaz fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir fracturas en el pie izquierdo y la tibia derecha como consecuencia de una caída desde una tarima de dos metros de altura durante un concierto realizado en Agustín Codazzi. El parte médico determinó que deberá permanecer en recuperación al menos tres meses, lo que lo mantiene fuera de los escenarios y ha obligado a reprogramar varios compromisos, incluido el lanzamiento en vivo de su álbum ‘El Pluma Blanca’. Este evento, planeado inicialmente para principios de septiembre en Riohacha, se llevará a cabo finalmente el 21 de noviembre en el Estadio Federico Serrano Soto.

¿Qué se sabe del accidente de Churo Díaz durante el concierto en Agustín Codazzi?

Según los reportes citados, el accidente que sufrió Churo Díaz ocurrió durante una presentación en Agustín Codazzi, donde cayó desde una tarima a una altura de dos metros. Esta caída le ocasionó fracturas en el pie izquierdo y la tibia derecha, lo que requirió una intervención quirúrgica exitosa y un posterior periodo de rehabilitación médica.

¿Cuándo será el lanzamiento del álbum ‘El Pluma Blanca’ de Churo Díaz?

Debido a las lesiones de Churo Díaz y la recomendación médica de tres meses de incapacidad, el lanzamiento en vivo de su álbum ‘El Pluma Blanca’ tuvo que ser reprogramado y ahora está previsto para el 21 de noviembre en el Estadio Federico Serrano Soto, luego de haber sido aplazado de su fecha inicial a principios de septiembre en Riohacha.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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