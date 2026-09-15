Greeicy Rendón sorprendió al público que asistió al concierto de Rosalía en Miami al subir al escenario para participar en uno de los momentos más particulares del espectáculo: el llamado “confesionario”, espacio en el que la artista española invita a sus asistentes a compartir historias personales.

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La cantante colombiana comenzó hablando de su relación con Mike Bahía, con quien lleva 14 años. Sin embargo, el relato tomó un rumbo inesperado cuando empezó a contar una situación que, por varios minutos, hizo pensar a los asistentes que estaba hablando de una supuesta infidelidad.

Greeicy explicó que Mike había viajado a Nueva York por compromisos relacionados con la Semana de la Moda. Durante ese viaje, según su relato, el cantante le escribió para avisarle que iba a descansar y le envió una fotografía desde una cama.

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El detalle llamó la atención de la artista porque, según contó, no era una costumbre habitual de su pareja. La situación se volvió todavía más inquietante cuando recibió, en horas de la madrugada, un mensaje desde un número que no tenía registrado.

El mensaje contenía un video en el que Greeicy creyó reconocer a Mike en una situación afectuosa con otra persona. La cantante relató que la impresión fue tan fuerte que experimentó una reacción emocional intensa y comenzó a pensar en abandonar su casa junto con su hijo.

Mientras avanzaba con la historia frente a Rosalía y miles de personas, el ambiente en el Kaseya Center cambió por completo. El público escuchaba en silencio un relato que parecía apuntar a una crisis sentimental entre los dos artistas colombianos.

Sin embargo, la historia tuvo un giro que cambió por completo el sentido de la confesión.

El detalle que cambió toda la historia de Greeicy

Greeicy aclaró que la supuesta infidelidad de Mike Bahía no había ocurrido en la vida real, sino que se trataba de un sueño que había tenido.

La cantante contó la experiencia como una situación que llegó a afectarla emocionalmente pese a que nunca ocurrió. De ahí que durante su intervención hablara del impacto que tuvo despertar después de una escena que, mientras dormía, había sentido como real.

Rosalía reaccionó al relato mientras Greeicy avanzaba con la historia y, al conocerse el desenlace, el momento pasó de la tensión a las risas entre las artistas y el público.

#Confesionario #Chisme #Greeicy #Amor ♬ sonido original – EL ESPAÑOL 🦁 @elespanolcom ❤️‍🩹 Greeicy deja a Rosalía sin palabras al confesar una supuesta infidelidad con su pareja, pero con un giro dramático de los acontecimientos: “No puede ser”. La cantante colombiana contó en su particular confesionario que, durante un viaje de su pareja, recibió un mensaje sospechoso y un vídeo en el que creyó verlo en actitud cariñosa con otra persona. Sin embargo, cuando parecía que el drama estaba servido, llegó la revelación que lo cambió todo: era un sueño. 📲 Vídeo de @mauenmiami en TikTok #Rosalía

La participación de la colombiana terminó convirtiéndose así en uno de los momentos más comentados del concierto de Rosalía en Miami, no por una confirmación de problemas en su relación con Mike Bahía, sino por la particular historia que decidió compartir frente a los asistentes.

El episodio también llamó la atención porque Greeicy no presentó el relato como una situación ocurrida entre ella y Mike, sino como una experiencia onírica que, por unos minutos, consiguió mantener en suspenso a todo el recinto.

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