Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reconocido cantante colombiano Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño Gómez, este 15 de septiembre de 2026. Según las propias redes sociales del artista, el bebé nació el lunes 14 de septiembre, convirtiéndose así en el nuevo integrante de la familia que conforma junto a su pareja, Susana Gómez. La noticia fue presentada al público mediante una fotografía en blanco y negro, donde se observa a Maluma usando bata médica y gorro mientras sostiene a Orión en sus brazos, al lado de Susana Gómez, quien descansa en una camilla tras dar a luz.

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En esta publicación, Maluma acompañó la imagen con el mensaje "Orión Londoño Gómez. 14/09/26" y un corazón azul. Este detalle no solo confirmó la fecha de nacimiento, sino que marcó la primera vez que el cantante mostró públicamente a su hijo menor. Así, la familia del artista continúa creciendo, pues la pareja ya había dado la bienvenida a su primera hija, París Londoño Gómez, el 9 de marzo de 2024. Con la llegada de Orión, París se convierte ahora en hermana mayor y la pareja suma otro capítulo importante en su vida familiar.

La historia de este embarazo también cobró relevancia en los medios tras un discreto anuncio de Maluma realizado el 10 de mayo de 2026, durante la celebración del Día de la Madre. En ese momento, el cantante publicó una imagen familiar en la que aparecía junto a su hija París, ambos besando el vientre de Susana Gómez, dando a entender la próxima llegada de un nuevo integrante. Como explicó Maluma en entrevista con Billboard, tanto él como su pareja optaron por mantener el proceso en privado la mayor parte del tiempo, buscando disfrutar la intimidad de su hogar y compartir estos momentos solo con su círculo cercano. El nacimiento de Orión representa una nueva etapa familiar para el intérprete colombiano, quien ha decidido presentar a su hijo cuando así lo consideró apropiado, cerrando así el ciclo de espera e intimidad que eligieron durante el embarazo. Toda esta información proviene de los comunicados oficiales de Maluma y de su entrevista con Billboard.

¿Cuándo nacieron los hijos de Maluma y Susana Gómez?

Maluma y Susana Gómez han tenido dos hijos: París Londoño Gómez, quien nació el 9 de marzo de 2024, y Orión Londoño Gómez, nacido el 14 de septiembre de 2026. Estos datos fueron confirmados por el propio Maluma en sus redes sociales y en declaraciones a medios de comunicación.

¿Por qué la pareja de Maluma decidió mantener en privacidad el segundo embarazo?

De acuerdo con la información compartida por Maluma en una entrevista con Billboard, la pareja decidió mantener en privado la mayor parte del proceso del segundo embarazo para poder disfrutarlo como familia, priorizando la intimidad y el bienestar en el hogar antes de compartir la noticia con el público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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