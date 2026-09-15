María Fernanda Cabal habló abiertamente sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y las razones que la llevaron a pasar por el quirófano. La senadora, quien recientemente cumplió 60 años, contó detalles de su experiencia durante una entrevista en ‘Sin Filtro’, programa de La FM.

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La congresista explicó que durante varios años recurrió a diferentes tratamientos estéticos, incluidos procedimientos inyectables y máquinas, pero llegó un momento en el que consideró que esas alternativas ya no producían los cambios que esperaba.

Según relató Cabal en la emisora, su percepción sobre los cambios físicos relacionados con la edad influyó en la decisión de someterse a cirugías. La exsenadora aseguró que había empezado a sentirse incómoda con su apariencia y que buscaba recuperar parte del contorno de su rostro.

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María Fernanda Cabal contó qué cirugías se ha realizado

Durante la conversación con ‘Sin Filtro’, Cabal explicó que antes de las cirugías había probado diferentes tratamientos estéticos, pero sentía que estos no eran suficientes para conseguir la transformación que buscaba.

“Yo estaba muy aburrida porque a pesar de que me hacía muchas cosas costosas, no veía la transformación, yo ya me sentía completamente derretida”, relató la congresista en el programa radial.

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La exsenadora resumió su decisión de una manera particular al referirse a los cambios que, según ella, ya no podían corregirse con procedimientos menos invasivos.

“Llega un momento en que el derretimiento necesita es cuchillo. Eso no lo jala nadie, sino con cirugía”, afirmó Cabal, según lo contado en la entrevista de La FM.

La congresista detalló que se intervino los ojos, la cara y el cuello. Sobre esta última zona, explicó que había notado una pérdida del contorno facial que le incomodaba especialmente cuando se observaba de perfil.

“Claro, el cuello estaba fatal. Yo me veía de perfil y decía, ‘No puede ser, porque esto se va perdiendo completamente, entonces se pierde el contorno de la cara'”, señaló.

Cabal también habló de una liposucción que se hizo después de tener a sus cuatro hijos. La exsenadora recordó que en ese momento no se sentía cómoda con los cambios que había tenido su cuerpo y decidió acudir a ese procedimiento.

“Yo la primera ‘lipo’ me la hice después de mi cuarto hijo que no me podía mirar al espejo así como ustedes dicen. No podía mirar, era atroz y dije: ‘No resisto'”, contó en ‘Sin Filtro’.

Además, durante la charla con la emisora, la congresista mencionó que ha recurrido a medicamentos inyectables para bajar de peso y expresó su opinión favorable frente a los avances de la medicina para tratar la obesidad.

Cabal habló de autoestima y su experiencia en Soho

La conversación con el programa de La FM también llevó a Cabal a hablar sobre la relación que ha tenido con su propia apariencia. La excongresista reconoció que suele ser muy crítica cuando se mira al espejo y que puede concentrarse en detalles que otras personas posiblemente no notarían.

“Yo he sido demasiado autocrítica. Yo tengo un ojo para mirarme el defecto”, aseguró la congresista en la entrevista.

De acuerdo con lo relatado por la emisora, Cabal considera que los cambios físicos también tuvieron un efecto sobre su seguridad personal. “Se siente uno más seguro de sí mismo cuando está más bonito”, manifestó.

Cabal defendió, además, que cada mujer tenga libertad para decidir si quiere modificar algún aspecto de su cuerpo y cuestionó la idea de que las personas deban aceptar obligatoriamente aquellos cambios físicos con los que no se sienten conformes.

“Me gusta que las mujeres se hagan lo que quieran y que se vean divinas porque la vida es corta y cada cual si se lo quiere hacer se lo hace”, sostuvo.

Durante la charla, Cabal también recordó la sesión de fotos que protagonizó para la revista Soho. Según explicó al programa radial, aceptó con la condición de que las imágenes no fueran vulgares y terminó disfrutando de la experiencia, especialmente por la ropa y el trabajo fotográfico.

Al final de la entrevista con ‘Sin Filtro’, María Fernanda Cabal también habló de sus aspiraciones políticas y aseguró que mantiene intacta su intención de llegar a la Presidencia de Colombia: “Quiero ser presidente de este país. Quiero transformarle la vida a las personas. No quiero servirme, quiero servir”.

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