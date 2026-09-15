Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez de conocimiento sentenció a Yonatan Tapiero Chaguala, conocido como alias ‘Molina’, a una condena de 17 años de prisión, luego de ser hallado responsable del homicidio de una mujer en Ibagué. El crimen tuvo lugar el 1 de septiembre de 2025, en una de las vías públicas de esta ciudad. Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, Tapiero Chaguala tuvo una discusión con la víctima, que desencadenó en que le disparara repetidas veces, causándole heridas fatales. La gravedad de los hechos llevó a la autoridad judicial a tomar medidas severas en la sentencia.

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La condena fue posible después de que el juzgado aceptara el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado. Tapiero Chaguala reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estos delitos, especialmente el homicidio agravado, tienen sanciones particularmente altas en el sistema penal colombiano, pues implican circunstancias que agravan la responsabilidad del acusado, como el uso de armas y la alevosía.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía, el altercado entre Tapiero Chaguala y la mujer se produjo en plena vía pública, donde tuvo lugar la discusión previa al ataque armado. Tras ser procesado y aceptar los cargos señalados, el juzgado no solo dictó la sentencia de 17 años de prisión, sino que además determinó la inhabilidad de Tapiero Chaguala para ejercer derechos y funciones públicas durante el tiempo que dure la condena. También se le prohibió portar o tener armas de fuego durante los 15 años posteriores a la condena, y se negó cualquier beneficio alternativo a la privación de la libertad.

En consecuencia de la decisión adoptada por el juez de conocimiento, Yonatan Tapiero Chaguala deberá cumplir la totalidad de su condena en un centro penitenciario, sin posibilidad de acceder a beneficios sustitutivos durante el tiempo señalado.

¿Quién es Yonatan Tapiero Chaguala y por qué fue condenado en Ibagué?

Yonatan Tapiero Chaguala, alias ‘Molina’, es la persona condenada por el homicidio de una mujer ocurrido en Ibagué el 1 de septiembre de 2025. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Tapiero Chaguala discutió con la víctima en una vía pública y luego le disparó, causándole la muerte. Aceptó cargos por homicidio agravado y delitos relacionados con armas de fuego, por lo que recibió una pena de 17 años de prisión.

¿Qué implica el delito de homicidio agravado según la Fiscalía General de la Nación?

El homicidio agravado, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, es un delito que se castiga con penas más severas que el homicidio simple debido a factores como el uso de armas de fuego o la presencia de circunstancias agravantes, entre ellas la premeditación o la sevicia. En este caso, la aceptación de los cargos por parte de Yonatan Tapiero Chaguala llevó a una condena mayor y la imposición de inhabilidades adicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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