Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Abelardo de la Espriella confirmó recientemente la captura de Jonathan Orobio, conocido en el ámbito criminal como alias ‘Menor’, identificado como cabecilla zonal del grupo Los Chiquillos. Esta detención se logró durante la Operación Poseidón, desarrollada en la comuna 10 de Buenaventura, y fue dada a conocer por el propio mandatario local tras la intervención de las autoridades. De la Espriella, a través de un mensaje contundente, subrayó: “¡En Buenaventura los estamos cazando uno por uno!” en referencia a la ofensiva que actualmente tiene como objetivo directo a las estructuras criminales que operan en esa zona del país.

Sigue a PULZO en Discover

Según el reporte oficial citado por el mandatario, alias ‘Menor’ contaba con una trayectoria criminal de 12 años y acumulaba hasta siete anotaciones judiciales. Estas anotaciones reflejan un historial dedicado principalmente a actividades ilícitas ligadas al control territorial y la violencia, pues el capturado es señalado por las autoridades como líder de varios homicidios cometidos en el marco de disputas por el dominio de ciertas zonas en Buenaventura. Específicamente, se le atribuyen delitos de homicidio agravado, por los cuales era requerido y considerado un objetivo de alta importancia para las fuerzas de seguridad.

La Operación Poseidón se enmarca en el esfuerzo sostenido por contener y desarticular organizaciones delictivas como Los Chiquillos, Los Shottas y Los Espartanos, todas mencionadas de manera directa por De la Espriella en su declaración pública. Estas estructuras criminales han tenido fuerte incidencia en Buenaventura, lo que ha obligado a las autoridades locales a adoptar estrategias ofensivas y focalizadas. Además, De la Espriella dejó claro que, pese a estar avanzando en la lucha contra la criminalidad, las personas vinculadas a estas bandas aún tienen la opción de someterse a la justicia y apartarse de esta vida ilegal, antes que enfrentar la persecución continua de las fuerzas del orden.

En su mensaje final, De la Espriella expresó la importancia de devolver la tranquilidad a Buenaventura y recalcó: “Buenaventura no les pertenece. Buenaventura es de su gente honesta y trabajadora”. Esto refuerza el compromiso de las autoridades para restablecer la seguridad y proteger a la población afectada por las acciones de estos grupos armados.

¿Quién es alias ‘Menor’ y por qué era buscado por las autoridades en Buenaventura?

Alias ‘Menor’, identificado como Jonathan Orobio, es señalado como cabecilla zonal de Los Chiquillos, con una carrera delictiva de 12 años y siete anotaciones judiciales. Las autoridades lo requerían principalmente por homicidio agravado, producto de su presunta participación en varios asesinatos relacionados con disputas territoriales en Buenaventura, según informó De la Espriella.

¿Qué significa la Operación Poseidón en la lucha contra grupos criminales en Buenaventura?

La Operación Poseidón es un operativo de seguridad que permitió la captura de alias ‘Menor’ y representa un esfuerzo sostenido para combatir estructuras como Los Chiquillos, Los Shottas y Los Espartanos. Esta operación demuestra el trabajo de las autoridades locales para acabar con el dominio de estas bandas en Buenaventura y devolver la tranquilidad a sus habitantes, según el reporte oficial citado por el mandatario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.