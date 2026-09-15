Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio violento sacudió recientemente al sur del departamento del Cesar. De acuerdo con lo informado por Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, hombres armados irrumpieron en un establecimiento de Simaña, en la zona rural de La Gloria. Según su relato, los agresores ordenaron apagar la música antes de empezar a disparar indiscriminadamente contra las personas presentes, lo que provocó el caos y desató una tragedia. El saldo preliminar, confirmado por las autoridades, es de cuatro personas muertas y varias heridas. Sin embargo, residentes de Simaña mencionan que las víctimas fatales serían cinco, versión que aún no ha sido verificada oficialmente.

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Los momentos posteriores al ataque quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, donde se observa a heridos recibiendo ayuda de habitantes de la zona, que luego fueron trasladados a centros médicos cercanos. Aunque los nombres de los fallecidos han comenzado a circular extraoficialmente —entre ellos Diomar Gómez Cáceres, Edelmis Toro Guevara, Carlos Rodelo y los hermanos Miguel y Milton Armenta Jaraba—, la identificación definitiva y el número de personas fallecidas deberán ser confirmados por las autoridades competentes.

Respecto al posible trasfondo del ataque, las autoridades analizan la hipótesis de que se trate de una acción motivada por disputas entre diferentes grupos armados, quienes se enfrentan por el control de actividades y rentas ilegales en el sur del Cesar. Sin embargo, esta línea investigativa aún no se ha consolidado y no se ha informado de manera oficial quiénes serían los autores o cuáles fueron los motivos concretos de la agresión.

Frente a la gravedad de lo sucedido, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, dispuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta institucional y hacer seguimiento preciso al caso. Tanto la gobernación como la administración departamental han condenado enérgicamente el ataque, alertando sobre el deterioro de la seguridad y la presencia de grupos armados ilegales en la región.

El sur del Cesar no es el único foco de preocupación. En Mocoa, capital del departamento de Putumayo, se presentó un hecho similar el 9 de septiembre en el que tres personas fueron asesinadas con armas de fuego sobre la vía perimetral de La Rochela. La escalada de violencia en estas regiones llevó a las autoridades locales a pedir mayor apoyo del Gobierno Nacional y anunciar el fortalecimiento de la inteligencia y la presencia de la Fuerza Pública, con el objetivo de aclarar los hechos y devolver la tranquilidad a los habitantes.

¿Qué grupos armados estarían detrás del ataque en el sur del Cesar?

De acuerdo con información recogida por las autoridades y citada en los primeros reportes, existe la hipótesis de que el ataque estaría relacionado con disputas entre diferentes grupos armados que buscan el control de actividades y fuentes de ingreso ilegales en la región. No obstante, hasta el momento no se ha establecido de manera oficial la identidad de los responsables ni se conocen detalles precisos sobre las motivaciones específicas de estos hechos violentos.

¿Qué medidas han tomado las autoridades tras la ola de violencia en Cesar y Mocoa?

Como respuesta a estos acontecimientos, las autoridades locales y departamentales —lideradas por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan en Cesar— han coordinado la instalación de un Puesto de Mando Unificado, reforzaron las labores de inteligencia y aumentaron la presencia de la Fuerza Pública en sectores críticos. Estas acciones buscan esclarecer los ataques y enfrentar la creciente inseguridad ocasionada por la actividad de grupos armados en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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