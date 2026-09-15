Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia sacudió el sur del departamento del Cesar. De acuerdo con el testimonio de Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, hombres armados ingresaron abruptamente a un establecimiento en la zona rural de Simaña, municipio de La Gloria. Los atacantes ordenaron apagar la música que sonaba en el lugar y, posteriormente, abrieron fuego contra los asistentes, actuando de manera indiscriminada. El saldo inicial reportado por las autoridades fue de cuatro personas muertas y varios heridos; sin embargo, habitantes del corregimiento señalaron que el número de víctimas mortales podría ascender a cinco, aunque esta información aún no ha sido corroborada oficialmente.

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La magnitud del ataque quedó reflejada en distintos videos que circularon en redes sociales y que muestran a las personas heridas y sin vida tendidas en el suelo. Los lesionados recibieron auxilio por parte de otros habitantes, quienes los trasladaron a centros médicos cercanos en busca de atención urgente. En la zona persiste la confusión, pues, de manera extraoficial, comenzaron a conocerse los nombres de quienes habrían perdido la vida durante la agresión: Diomar Gómez Cáceres, Edelmis Toro Guevara, Carlos Rodelo y los hermanos Miguel y Milton Armenta Jaraba. Sin embargo, la identificación definitiva de las víctimas, así como el número exacto de fallecidos, depende del reporte de las autoridades competentes.

Respecto a los móviles del ataque, la hipótesis principal que manejan los organismos de seguridad asocia el hecho con disputas entre grupos armados ilegales por el control de actividades y rentas ilícitas que operan en la región sur del Cesar. No obstante, la versión oficial sobre los responsables y las causas sigue en investigación. Ante este contexto, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, lideró la instalación de un Puesto de Mando Unificado. Desde allí se coordina el seguimiento del caso y las acciones pertinentes de las autoridades, quienes recalcaron en su llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia y respuesta de la Fuerza Pública en la región.

La situación se agrava al considerar acontecimientos recientes en otras regiones del país, como el asesinato de tres personas con arma de fuego en La Rochela, sector de Mocoa, en hechos con características similares. Estos sucesos elevan la preocupación por la seguridad y ponen en evidencia el deterioro del orden público, situación que las autoridades locales buscan enfrentar mediante labores de inteligencia y un aumento de efectivos en el sur del Cesar.

¿Qué motivó la masacre en Simaña, Cesar?

La principal hipótesis considerada por las autoridades sugiere que la masacre en Simaña estaría relacionada con disputas entre grupos armados ilegales por el control de actividades y rentas ilícitas en la zona. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre los responsables ni se han determinado las razones exactas del ataque, por lo que el caso continúa bajo investigación.

¿Qué acciones adelantan las autoridades tras el ataque armado en Simaña?

Después del ataque, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, estableció un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones de seguimiento y respuesta. Además, se anunciaron refuerzos de la Fuerza Pública y labores de inteligencia en la región, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y recuperar la seguridad en el sur del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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