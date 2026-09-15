Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un doloroso episodio de violencia marcó nuevamente la vida del sur del Cesar. Hombres armados irrumpieron en un establecimiento de Simaña, zona rural de La Gloria, y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar. Los hechos, ocurridos en medio de la noche, dejaron, en un balance preliminar, al menos cuatro personas muertas y varias más heridas, de acuerdo con el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel. De acuerdo con Esquivel, los agresores llegaron y exigieron que se apagara la música antes de disparar indiscriminadamente a los asistentes, un acto que causó conmoción entre los habitantes de la región.

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Los momentos posteriores al ataque quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, donde es posible observar cuerpos tendidos en el suelo y a varias personas heridas siendo auxiliadas por los habitantes locales, quienes inmediatamente las trasladaron a centros médicos. Mientras el reporte oficial confirmaba el fallecimiento de cuatro personas, habitantes de Simaña aseguraban que la cifra podría ascender a cinco víctimas fatales. Sin embargo, esta información no fue confirmada por las autoridades, que continúan con el proceso de identificación y verificación. De forma extraoficial, los nombres de las víctimas comenzaron a conocerse: Diomar Gómez Cáceres, Edelmis Toro Guevara, Carlos Rodelo y los hermanos Miguel y Milton Armenta Jaraba, aunque será la revisión oficial la que determine el listado y el número exacto de fallecidos.

Sobre las causas del ataque, las autoridades barajan la hipótesis de que estaría motivado por las disputas entre diferentes grupos armados, que en el sur del Cesar buscan dominación sobre actividades ilegales y recursos derivados de ellas. Al respecto, aún no hay información oficial que determine quiénes participaron ni cuáles fueron las causas inmediatas de la agresión, pues la investigación sigue en curso. Frente a estos hechos, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, dirigió la instalación de un Puesto de Mando Unificado desde donde se coordinan esfuerzos para esclarecer los hechos y enfrentar la crisis de seguridad que afronta la región.

En paralelo, el país ha sido testigo de sucesos similares en otras regiones. El 9 de septiembre, en La Rochela, Mocoa, tres personas fueron asesinadas en circunstancias igualmente violentas, lo que ha puesto en alerta a las autoridades y a la sociedad civil sobre el deterioro del orden público. En respuesta, desde la administración departamental se ha solicitado mayor acompañamiento del Gobierno Nacional, reforzando labores de inteligencia y la presencia de la Fuerza Pública, para así intentar frenar los ataques atribuidos a bandas armadas ilegales.

¿Cuáles son las hipótesis sobre el motivo del ataque armado en Simaña, Cesar?

De acuerdo con la información de las autoridades, una de las principales hipótesis relaciona el ataque con disputas de grupos armados por el control de actividades o rentas ilegales en la zona. Sin embargo, hasta ahora esa versión está en investigación y no se ha confirmado quiénes serían los responsables ni sus motivaciones directas.

¿Qué es un Puesto de Mando Unificado y cómo funciona ante hechos de violencia como el de Cesar?

Un Puesto de Mando Unificado (PMU) es un espacio de coordinación entre autoridades civiles y fuerzas de seguridad, utilizado para monitorear y responder a situaciones extraordinarias de orden público. En este caso, la gobernadora lideró la instalación del PMU para coordinar acciones, mantener seguimiento al caso y tomar decisiones rápidas frente a la crisis de seguridad en el sur del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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