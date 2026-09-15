Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente Abelardo de la Espriella, en su alocución del domingo, hizo énfasis en la necesidad de garantizar el orden público dentro y fuera de las universidades públicas en Colombia. De acuerdo con las declaraciones emitidas por el mandatario, “la autonomía universitaria no está por encima del orden público”, por lo que dejó clara la posibilidad de que la policía ingrese a las instituciones si se presentan hechos violentos. Esta declaración constituye una postura firme con respecto al manejo de la seguridad en el ámbito universitario, respaldada por el anuncio de un protocolo que tiene como fin distinguir de manera clara entre protestas pacíficas y actos catalogados como vandálicos o de terrorismo.

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En la mencionada intervención televisada, el presidente también ratificó su respeto hacia el derecho de los ciudadanos a la protesta y las manifestaciones pacíficas. No obstante, remarcó que no permitirá que las universidades públicas “sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, señalando un cambio en la tolerancia frente a situaciones que involucren desórdenes o hechos delictivos en los campus universitarios. Tal decisión fue citada textualmente como parte de la comunicación oficial del presidente de Colombia, según lo recoge el medio 90 Minutos.

Desde el otro lado de la discusión, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo, respondió al anuncio presidencial exponiendo que la problemática de la violencia afecta directamente a la comunidad universitaria, que también se ve como víctima. El rector aclaró que, frecuentemente, los episodios violentos tienen lugar en los exteriores de la universidad, y no dentro de los campus mismos, involucrando muchas veces a funcionarios, profesores, personal administrativo y estudiantes que sufren las consecuencias de estos hechos. Frente a este escenario, Murillo subrayó la necesidad de que las autoridades lleven a cabo investigaciones rigurosas y entreguen resultados concretos sobre dichos actos de violencia, enfatizando el pedido desde la Universidad del Valle para que se esclarezcan los eventos y se garantice la seguridad de todos sus miembros.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella propone que la policía entre a las universidades?

El presidente Abelardo de la Espriella sostiene que la autonomía universitaria no puede estar por encima del orden público, por lo que, ante hechos violentos en las universidades, la policía tendría autorización para ingresar y controlar la situación. Este planteamiento se da como medida para evitar que las universidades sean “santuarios de violencia” y diferenciar claramente entre manifestaciones pacíficas y actos vandálicos.

¿Qué posición tiene la Universidad del Valle frente a la intervención policial en sus campus?

De acuerdo con el rector Guillermo Murillo, la Universidad del Valle denuncia que su comunidad también resulta víctima de los hechos de violencia, que generalmente se presentan en las afueras del campus. Murillo enfatiza que es necesario realizar investigaciones exhaustivas para identificar a los responsables y proteger a funcionarios, estudiantes y demás miembros de la universidad, recalcando que estos episodios no se originan necesariamente en el interior de la institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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