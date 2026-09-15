Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Justicia y del Derecho suscribió el Convenio de Asociación 698-2026 con la Fundación Construyendo Tejido Social para fortalecer e implementar Sistemas Locales de Justicia en 14 departamentos y 140 municipios de Colombia, incluyendo la ciudad de Valledupar y cinco municipios del departamento de Cesar. Según información oficial del propio ministerio, el convenio cuenta con un presupuesto total de $1.586.320.000, de los cuales el Estado aporta $1.505.800.000 y la fundación contribuye con $80.520.000 en especie, principalmente en asistencia técnica, jornadas móviles de acceso a la justicia, procesos de capacitación y encuentros regionales. Esta alianza tendrá vigencia hasta el 15 de diciembre de 2026.

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Entre las metas del convenio, se destaca la prestación de asistencia técnica territorial en los 14 departamentos seleccionados y 140 municipios, el desarrollo de 70 procesos de capacitación para integrantes de los Sistemas Locales de Justicia, en los que se buscará cualificar el trabajo de quienes participan en estas iniciativas, así como la organización de 14 jornadas móviles de acceso y cinco encuentros regionales para la promoción del conocimiento. Al final, se entregará un informe que resumirá resultados, aprendizajes y evidencias.

El Sistema Local de Justicia, según la definición del Ministerio, no reemplaza entidades como Fiscalía, Policía, comisarías de familia o jueces, sino que busca articular estas instituciones existentes con mecanismos comunitarios y métodos alternativos de resolución de conflictos, involucrando a jueces de paz, conciliadores en equidad, mediadores, organizaciones sociales y autoridades étnicas. Así, se busca mejorar el acceso y la respuesta a las problemáticas locales.

Valledupar ha sido priorizada para recibir la implementación completa del Sistema Local de Justicia; mientras tanto, los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego se encuentran en la fase de fortalecimiento de sistemas ya creados. El diagnóstico del Ministerio de Justicia indica que el funcionamiento y activación de los comités locales de justicia en estos municipios es desigual y, en algunos casos, incierto. El convenio exige productos verificables: los pagos se realizarán en la medida en que el operador entregue informes, registros y evidencia de avances, asegurando así que los recursos correspondan a resultados tangibles.

La ejecución de este convenio se da en un contexto de preocupantes indicadores de seguridad en Cesar. Según datos citados en los documentos técnicos, el departamento reportó altos niveles de hurto a personas y homicidio, superando el promedio nacional con una tasa de hurto de 44,9 casos por cada 10.000 habitantes y homicidios en un 63 % por encima de la media.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué busca el Sistema Local de Justicia implementado en Valledupar y municipios del Cesar?

El Sistema Local de Justicia tiene como objetivo fortalecer la articulación entre instituciones judiciales existentes y mecanismos comunitarios, para mejorar el acceso, atención y solución a los conflictos locales. No sustituye a entidades como Fiscalía o la Policía, sino que las coordina con jueces de paz, conciliadores, mediadores y organizaciones sociales para enfrentar los desafíos de convivencia y seguridad.

¿Cuáles son los principales desafíos para los Sistemas Locales de Justicia en el Cesar?

Según el diagnóstico citado por el Ministerio de Justicia, los principales retos en el Cesar están marcados por altos niveles de criminalidad, como hurto y homicidio, además de dificultades en la activación y funcionamiento de los comités locales. El avance real de los Sistemas depende de la coordinación institucional, el compromiso local y el cumplimiento de los compromisos verificados que exige el convenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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