Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Justicia y del Derecho suscribió el Convenio de Asociación 698-2026 junto a la Fundación Construyendo Tejido Social, con el propósito de fortalecer e implementar Sistemas Locales de Justicia (SLJ) en 14 departamentos y 140 municipios de Colombia. Entre los seleccionados, Valledupar fue priorizado para la fase de implementación, mientras que otros cinco municipios del Cesar —Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego— recibirán acompañamiento para robustecer procesos ya iniciados. Así lo establece el acuerdo, cuyo valor total asciende a $1.586.320.000, de los cuales el Ministerio aporta $1.505.800.000 y la fundación contribuye con $80.520.000 en especie. El plazo máximo de ejecución es el 15 de diciembre de 2026.

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La ficha técnica del convenio, revisada por el Ministerio, enumera cinco resultados de alcance nacional: asistencia técnica territorial a las entidades locales, implementación de 70 procesos de capacitación, catorce jornadas móviles de acceso a la justicia, cinco encuentros regionales y la elaboración de un informe final recopilando aprendizajes y pruebas del impacto de la intervención. El apoyo de la Fundación Construyendo Tejido Social incluye asistencia técnica, procesos formativos, jornadas móviles y encuentros regionales.

En municipios como Valledupar, el proceso implica la socialización de la estrategia, creación del Comité Local de Justicia, diagnósticos sobre problemáticas y obstáculos en el acceso a la justicia, además de la formulación de planes de trabajo y estructuración de rutas de atención ajustadas al contexto local. El SLJ, como queda claro en los documentos del Ministerio de Justicia, no reemplaza las funciones de entidades como la Fiscalía, la Policía, las comisarías de familia o los jueces. Bajo esta figura, el modelo busca articular la institucionalidad con mecanismos comunitarios y alternativos de resolución de conflictos, incluyendo conciliadores en equidad, jueces de paz, mediadores, organizaciones sociales y autoridades étnicas.

La focalización de Valledupar y los demás municipios seleccionados respondió a criterios como la inclusión previa como municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y el interés manifestado por autoridades locales. El modelo organizativo del SLJ en cada municipio establece que el alcalde ejerza la presidencia del Comité Local de Justicia, con participación de la Secretaría de Gobierno —encargada de funciones técnicas y administrativas—, la Personería, las comisarías de familia y demás entidades pertinentes.

El convenio detalla pagos sujetos a la consecución de productos verificables, como planes de trabajo, cronogramas, actas, reportes fotográficos, listados de asistencia y un informe final integral. El seguimiento será tanto cualitativo como cuantitativo.

La intervención ocurre en medio de un panorama desafiante en seguridad y convivencia, según el diagnóstico presentado: en Cesar, la tasa de hurto y homicidios supera el promedio nacional, así como los registros de violencia intrafamiliar, extorsión y secuestro, lo que subraya la urgencia de reforzar el acceso y la respuesta institucional en justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionarán los Sistemas Locales de Justicia en Valledupar y el Cesar?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, los Sistemas Locales de Justicia en Valledupar y los municipios del Cesar no serán nuevas entidades judiciales ni sustituirán a la Fiscalía o los jueces. Su objetivo es articular a las instituciones existentes con mecanismos comunitarios para facilitar el acceso a la justicia, fortalecer la resolución de conflictos y mejorar la convivencia. El modelo contempla comités liderados por los alcaldes, mesas técnicas y rutas de atención ajustadas al contexto local.

¿Qué abarcan las jornadas móviles de acceso a la justicia dentro del convenio?

Las jornadas móviles de acceso a la justicia, según la ficha técnica compartida por el Ministerio de Justicia, consisten en actividades desplegadas en los territorios para acercar servicios jurídicos y orientación a la comunidad. Incluyen la presencia de funcionarios, asesorías, atención a casos y socialización de rutas de atención, siendo uno de los cinco productos principales del convenio para garantizar alcance efectivo y equitativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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