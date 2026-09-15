Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Justicia y del Derecho firmó el Convenio de Asociación 698-2026 con la Fundación Construyendo Tejido Social, con el objetivo de fortalecer e implementar Sistemas Locales de Justicia en 14 departamentos y 140 municipios de Colombia, incluyendo Valledupar y cinco municipios del Cesar. Según información oficial del Ministerio, este acuerdo busca la integración y eficiencia de la justicia local, proponiendo un modelo que articule tanto a entidades judiciales tradicionales como la Fiscalía y la Policía, como a mecanismos comunitarios de resolución de conflictos. El convenio dispone un total de $1.586.320.000, de los cuales el Ministerio aporta $1.505.800.000 y la fundación complementa con $80.520.000 en especie a través de asistencia técnica y procesos de formación, vigentes hasta el 15 de diciembre de 2026.

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De acuerdo con la ficha técnica, el convenio busca sumar esfuerzos en aspectos técnicos, administrativos y financieros para asegurar la formación de integrantes, el apoyo metodológico y logístico de los sistemas locales, así como jornadas móviles de acceso a la justicia y encuentros regionales. Uno de los productos más relevantes es la elaboración de informes técnicos que recopilen los aprendizajes y resultados del proceso. En los municipios en fase inicial, como Valledupar, la intervención contempla el acompañamiento para socializar la estrategia, instalar el Comité Local de Justicia, realizar un diagnóstico territorial y definir rutas claras de acceso a la justicia.

Valledupar ha sido seleccionado para la etapa de implementación debido a criterios como la presencia de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), alertas de la Defensoría del Pueblo, interés manifestado por las autoridades locales y su inclusión en proyectos nacionales de mejoramiento en el sector justicia. Según el modelo establecido, el Comité Local estará presidido por el alcalde e integrado por la Secretaría de Gobierno, Personería, Comisaría de Familia, Inspecciones de Policía y otros actores relevantes.

Entre los municipios cesarenses beneficiados con fortalecimiento figuran Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego. El diagnóstico presentado evidencia avances dispares, señalando la necesidad de mayor activación institucional y coordinación. Por ejemplo, Becerril adoptó la estrategia mediante decreto y ya ha desarrollado sesiones de su comité, mientras que en La Paz o Manaure Balcón del Cesar existen incertidumbres sobre el funcionamiento actual de los comités.

El desembolso de recursos está condicionado a la entrega de productos verificables, como informes, actas y evidencia de capacitación, lo cual permitirá una trazabilidad efectiva. Todo este esfuerzo ocurre en un contexto regional caracterizado por altos índices de hurto, homicidio, secuestro, extorsión y violencia intrafamiliar, cifras que, según el diagnóstico del Ministerio, superan incluso los promedios nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Sistema Local de Justicia que se implementará en Valledupar y otros municipios del Cesar?

El Sistema Local de Justicia, según documentación oficial del Ministerio de Justicia, es un modelo que no reemplaza a las entidades judiciales existentes, sino que promueve la articulación de autoridades como jueces, Policía y Fiscalía con mecanismos comunitarios y alternativos para la resolución de conflictos. Su implementación implica la conformación de comités locales, la creación de mapas institucionales, rutas de acceso, protocolos de articulación y un sistema de seguimiento y evaluación, buscando respuesta más eficaz frente a problemáticas específicas del territorio.

¿Cómo se verificará el uso de los recursos asignados en el convenio para el fortalecimiento de la justicia local?

El convenio establece que los pagos se realizarán por etapas y únicamente cuando se entreguen productos verificables, como planes de trabajo, informes técnicos y registros de actividades. Esta modalidad permite asegurar que la inversión esté dirigida efectivamente al acompañamiento territorial, formación de los equipos y desarrollo de los comités locales con un seguimiento detallado del cumplimiento y la gestión a lo largo del periodo de ejecución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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