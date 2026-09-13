Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente tragedia que vivió una familia en el departamento de Cesar ha encendido preocupaciones en la comunidad local, luego de que una madre se viera forzada a recoger por sus propios medios el cuerpo sin vida de su hijo. El joven fallecido fue identificado como Juan José Rivilla Gonzales, quien fue hallado muerto en una zona rural de ese departamento. Según lo registrado, al confirmar la noticia, la madre del joven llegó al lugar en compañía de un familiar y, ante la ausencia absoluta de las autoridades competentes, trasladó el cuerpo en una motocicleta. Esta dolorosa decisión sucedió ante la espera infructuosa de que algún organismo oficial realizara el procedimiento protocolario de levantamiento, el cual implica asegurar la evidencia y dar tratamiento digno al cadáver de acuerdo con la normatividad vigente.

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La comunidad local no tardó en expresar su inconformidad y cuestionó la falta de acompañamiento por parte de quienes tienen la responsabilidad de manejar este tipo de situaciones. El procedimiento de levantamiento del cuerpo, generalmente a cargo de personal forense o judicial, no se llevó a cabo en el sitio, lo cual empujó a la familia del fallecido a cumplir una tarea que corresponde a profesionales capacitados y a instituciones del Estado. Esta ausencia no solo generó indignación, sino también incertidumbre respecto a las causas de la muerte de Juan José Rivilla Gonzales y a las medidas adoptadas en el proceso posterior.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades con relación al caso. La familia, acompañada por vecinos y allegados, espera respuestas que permitan aclarar tanto las circunstancias del fallecimiento como los motivos detrás del procedimiento irregular. Existe expectativa entre los ciudadanos para que las instancias oficiales entreguen información verídica, detallada y humanamente responsable sobre lo sucedido y las razones por las cuales no se prestó el apoyo institucional mínimo esperado en este tipo de casos, fundamentales para el debido proceso y la tranquilidad de los dolientes.

Este episodio pone sobre la mesa la necesidad de que las autoridades reflexionen sobre el acompañamiento a las familias en momentos tan difíciles y de que se cumplan los procedimientos establecidos para la recolección de cuerpos y la investigación de muertes en zonas rurales. Mientras tanto, la comunidad sigue a la espera de un pronunciamiento claro y de explicaciones a la familia de Juan José Rivilla Gonzales.

¿Por qué las autoridades no hicieron el levantamiento del cuerpo de Juan José Rivilla Gonzales?

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se ha conocido un pronunciamiento oficial que explique la razón por la que las autoridades no acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo de Juan José Rivilla Gonzales. La falta de explicación ha generado dudas y desconcierto entre la comunidad y los familiares del joven.

¿Qué procedimiento oficial se debe seguir en casos de hallazgo de cuerpos en zonas rurales?

El procedimiento oficial, de acuerdo con lo relatado, implica que personal especializado debe acudir al lugar para resguardar la escena, levantar el cuerpo y adelantar la investigación correspondiente. En este caso, el protocolo no se cumplió, lo que motivó que la madre y un familiar tuvieran que trasladar el cuerpo sin la presencia de autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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