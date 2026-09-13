Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El nombre de Leandro Vera Rojas ha empezado a figurar de manera insistente como posible candidato a la Alcaldía de Ibagué, respaldado por el equipo de Abelardo de la Espriella. Aunque todavía no existe un anuncio oficial de candidatura, según información consultada directamente con ese equipo político, Vera se perfila como uno de los favoritos para obtener el apoyo del Gobierno local de cara a las próximas elecciones territoriales.

Sigue a PULZO en Discover

La noticia surgió tras una consulta hecha al movimiento dirigido por De la Espriella sobre su participación en las candidaturas a alcaldías y gobernaciones del Tolima. La respuesta fue clara: sí habrá candidatos propios para estas corporaciones, y entre los nombres que barajan se encuentra el de Leandro Vera, quien ya ha desempeñado un papel destacado durante la campaña del actual presidente. Esta participación previa permitió que el equipo consolidara apoyos electorales en Ibagué, lo cual fortalece la posición de Vera como posible alternativa para ocupar el Palacio Municipal.

Más allá de las menciones dentro del equipo político, los rumores en torno a una eventual postulación de Vera se han intensificado por cuenta de sus propios movimientos en redes sociales. Recientemente, publicó un mensaje dirigido a los ibaguereños, invitándolos a reflexionar sobre lo que harían por la ciudad en los próximos cuatro años: qué aspectos cambiarían, mejorarían o protegerían. Esta dinámica buscaba incentivar la participación ciudadana, al tiempo que premiaba a los primeros comentaristas con paquetes de plátanos provenientes de su finca, en un gesto que mezcla cercanía y promoción local. El llamado cerró con la frase "Firmes por la Patria", mensaje que refuerza el tono patriótico y de compromiso social en sus intervenciones públicas.

Sin embargo, es importante subrayar que, hasta el momento, no hay una confirmación oficial de su candidatura a la Alcaldía de Ibagué. Lo que existe es una opción que ha sido comentada públicamente por integrantes del movimiento de Abelardo de la Espriella y que coincide con la reciente visibilidad que Vera ha dado a su actividad en la ciudad. La definición final dependerá del proceso interno que adelanta el movimiento político para elegir a sus representantes oficiales en las próximas elecciones. Si la candidatura de Vera se concreta, sería una de las primeras figuras reconocidas en vincularse públicamente al proyecto político liderado por De la Espriella con miras a la Alcaldía de Ibagué.

¿Quién es Leandro Vera Rojas y cuál ha sido su vínculo con el equipo de Abelardo de la Espriella?

Leandro Vera Rojas es mencionado como uno de los nombres fuertes que podrían aspirar a la Alcaldía de Ibagué, gracias al respaldo del equipo político encabezado por Abelardo de la Espriella. Según el equipo de De la Espriella, Vera tuvo una participación relevante durante la campaña presidencial, logrando sumar apoyos locales en Ibagué. Este vínculo cercano lo posiciona ahora como una opción viable para liderar la administración municipal, si su candidatura se confirma.

¿Por qué se relaciona a Leandro Vera con la posible candidatura a la Alcaldía de Ibagué?

La relación entre Leandro Vera y la posible postulación a la Alcaldía de Ibagué surge por varios motivos: fue mencionado directamente por integrantes del movimiento de Abelardo de la Espriella como posible candidato y ha realizado recientemente publicaciones estratégicas en redes sociales, invitando a los ciudadanos de Ibagué a participar en discusiones sobre el futuro de la ciudad. Aunque aún no hay una candidatura oficial, estos hechos han aumentado las expectativas sobre su eventual aspiración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.