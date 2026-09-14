Una alerta por las fuertes lluvias que se presentan en varias regiones del país llamó la atención sobre el posible incremento de los niveles de ríos y quebradas. El llamado incluye sectores del Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Antioquia y Córdoba.

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(Vea también: “Se puede repetir”: Max Enríquez alerta por dura situación que viene para Bogotá y otras zonas)

La advertencia fue compartida por Max Henríquez, reconocido meteorólogo colombiano, quien señaló que las precipitaciones se concentran en distintos puntos del territorio nacional. En su mensaje mencionó localidades como El Banco, La Jagua de Ibirico y Curumaní, además de Cúcuta, Tibú, Ocaña y Bucaramanga.

El reporte también incluye un amplio corredor de Antioquia y Córdoba, con referencia al área comprendida entre Tierralta y Sonsón. Según la publicación, las condiciones de lluvia también estarían afectando a Medellín.

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Ante este panorama, Henríquez cerró su mensaje con una advertencia directa: “Ojo a las crecientes”, haciendo énfasis en el riesgo asociado con el aumento de las lluvias en las zonas mencionadas.

Atención a las fuertes lluvias que caen a esta hora en el sur del Cesár y Magdalena (El Banco, La Jagua de Ibirico, Curumaní) y los santanderes (Cucuta, Tibú, Ocaña, Bucaramanga). Tambien en Antioquia, entre Tierralta (Córdoba) y Sonsón, afectando a Medellín. Ojo a las crecientes pic.twitter.com/TXNjGctSwZ — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 15, 2026

Estas son las regiones con riesgo de crecientes, según Max Henríquez

En el norte del país, el mensaje hace referencia al sur del Cesar y Magdalena, con El Banco, La Jagua de Ibirico y Curumaní entre las poblaciones señaladas.

La advertencia también alcanza a los Santanderes. Allí aparecen Cúcuta, Tibú, Ocaña y Bucaramanga como puntos donde se presentan fuertes precipitaciones al momento de la publicación.

Otro de los sectores mencionados corresponde a Antioquia, dentro de un corredor que Henríquez ubica entre Tierralta, en Córdoba, y Sonsón. En ese contexto también incluyó a Medellín.

La recomendación cobra especial importancia ante la posibilidad de que las lluvias eleven rápidamente los niveles de ríos y quebradas, por lo que las personas ubicadas cerca de estos cuerpos de agua deben mantenerse atentas a los cambios en las condiciones del tiempo y a las indicaciones de las autoridades.

¿Por qué las lluvias pueden aumentar el riesgo de crecientes?

Las precipitaciones intensas pueden incrementar en poco tiempo el volumen de agua que llega a ríos, quebradas y otros cauces. El riesgo puede ser mayor en sectores donde las lluvias se mantienen durante varias horas o caen con intensidad.

Por eso, ante una jornada de lluvias fuertes, es importante prestar atención a cambios repentinos en el nivel o comportamiento de los cuerpos de agua cercanos y evitar acercarse a zonas que presenten condiciones de riesgo.

El llamado de Henríquez se concentra precisamente en este punto: mantenerse alerta ante posibles crecientes mientras persisten las lluvias en los departamentos y municipios mencionados.

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