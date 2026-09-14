Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella consiguió un respaldo importante en el Congreso tras la aprobación del monto global del presupuesto general para 2027. Según lo decidido este lunes en las comisiones económicas, la cifra aprobada asciende a 634,9 billones de pesos colombianos, dando así el punto de partida para la discusión detallada del articulado que distribuirá estos recursos entre las diferentes áreas del Estado. Sobre este avance, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que esta votación evidencia la capacidad de negociación del Ejecutivo y subrayó que todo proceso deberá ser “transparente y sobre la mesa”. Lara aseguró que no existen contabilidades ocultas ni futuros endeudamientos disfrazados en las partidas propuestas, una respuesta directa a potenciales inquietudes alrededor de la transparencia presupuestal.

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En palabras del propio Lara, “aquí no hay nada oculto. Asumir la verdad fiscal es el primer paso para resolverla. Y sincerar es el primer paso de la austeridad: recortar lo superfluo, la politiquería y la corruptela”. Bajo ese enfoque, el ministro del Interior detalló que todas las entidades nacionales están en un proceso de ajuste del gasto, por lo que pronto deberán anunciar nuevas reducciones para lo que resta del año. Después de este diagnóstico, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentará un proyecto de recorte adicional que contempla, entre otras medidas, la fusión y el cierre de ministerios, en consonancia con la propuesta del presidente De la Espriella de pasar de 18 a 13 carteras. Gómez manifestó que ve con buenos ojos este cambio, aunque la reforma deberá ser aprobada por el Congreso.

En medio de este ambiente de modificaciones estatales, el Gobierno también alista un proyecto de reforma constitucional para modificar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según Lara, el objetivo es que la gestión parlamentaria sea reconocida y tramitada “a la vista de todos”, dejando de lado cualquier actuación oculta.

Las reacciones desde el Congreso no se hicieron esperar. Mientras el senador David Racero (Pacto Histórico) calificó la aprobación del monto como “inconstitucional” y advirtió sobre una posible demanda si el presupuesto se mantiene sin cambios, Christian Garcés (Centro Democrático) celebró la sinceridad en las cifras y señaló que las próximas semanas se dedicarán a ajustar los gastos de funcionamiento y la inversión. El proceso seguirá hasta el 25 de septiembre en comisiones y luego hasta el 20 de octubre en plenarias; si no hay acuerdo, el presidente De la Espriella podrá expedir el presupuesto con las modificaciones hechas en comisión.

¿Cuál es el proceso para la aprobación final del presupuesto general en Colombia?

El procedimiento inicia con el debate y votación del monto global en las comisiones económicas del Congreso. Después, se discute y aprueba el articulado hasta el 25 de septiembre. Posteriormente, las plenarias tienen plazo hasta el 20 de octubre para su aprobación total. Si esto no ocurre en ese tiempo, el presidente tiene la facultad de expedir el presupuesto integrando las modificaciones dispuestas en comisión.

¿Qué implica el ajuste y recorte de ministerios en la propuesta del Gobierno?

La propuesta incluye la reducción del número de ministerios, pasando de 18 a 13. Este ajuste implicaría la fusión y cierre de algunas carteras, siguiendo el compromiso de austeridad anunciado por el Ejecutivo. El objetivo es recortar gasto público y combatir lo que el Gobierno describe como “superfluo, politiquería y corruptela”, aunque la decisión final corresponde al Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.