Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia atraviesa un periodo de alta actividad sísmica este lunes 14 de septiembre, cuando al menos cinco temblores sacudieron el territorio durante la tarde, generando alarma en varias ciudades. Según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), los primeros tres movimientos ocurrieron en un lapso muy corto, apenas seis minutos, y tuvieron como epicentro la localidad de Istmina, Chocó. El temblor inicial se produjo a las 3:02 p. m. con una magnitud de 4,9 y una profundidad ubicada en los 39 kilómetros. Estos sucesos fueron seguidos rápidamente por otros eventos sísmicos que mantuvieron en vilo a la ciudadanía.

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La reacción en la capital vallecaucana fue inmediata. Cali, que aún resiente los efectos del fuerte terremoto acontecido el 10 de agosto —evento que alcanzó una magnitud de 7,4 y cuyas secuelas todavía se perciben en algunas zonas—, vivió momentos de nerviosismo. Diversas edificaciones fueron evacuadas de manera preventiva, en particular la Universidad Santiago de Cali, donde personas salieron a exteriores con la inquietud de posibles réplicas. Las autoridades locales continúan con la supervisión y el monitoreo de varios inmuebles en la ciudad, dado que algunos presentan daños estructurales no resueltos desde el sismo de agosto, lo que eleva el nivel de alerta pública.

En Istmina, en el departamento del Chocó, el alcalde Jaison Mosquera Sánchez anunció el despliegue de brigadas hacia las zonas rurales. El objetivo de estos equipos es verificar si hubo afectaciones, sobre todo en áreas apartadas donde la información llega con más dificultad. "Estamos enviando personal a las zonas rurales para verificar qué más pudo haber pasado, pero por ahora es solo eso. No hay personas heridas", declaró Mosquera Sánchez, de acuerdo con lo que fue citado en los reportes locales.

Las secuelas visuales y emocionales de los movimientos telúricos se reflejaron principalmente en la evacuación masiva y las imágenes compartidas por redes sociales, mostrando a cientos de ciudadanos en espacios abiertos a la espera de la calma. El escenario evidencia la preocupación colectiva y la vigencia de los protocolos de emergencia en distintas instituciones, frente a la posibilidad de réplicas o nuevos eventos sísmicos en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los efectos de los temblores en Cali el 14 de septiembre?

Los temblores registrados el 14 de septiembre en Colombia causaron momentos de angustia y llevaron a la evacuación preventiva de diversas edificaciones en Cali, como la Universidad Santiago de Cali. Las autoridades reforzaron las medidas de vigilancia en estructuras con daños previos debido al terremoto del 10 de agosto, manteniendo el seguimiento sobre posibles afectaciones y priorizando la seguridad de la ciudadanía.

¿Qué acciones tomó el alcalde de Istmina tras los sismos que sacudieron a Chocó?

Luego de los sismos cuyo epicentro fue Istmina, el alcalde Jaison Mosquera Sánchez decidió enviar personal a las zonas rurales para examinar posibles daños materiales y verificar el estado de las comunidades afectadas. Hasta el momento, los reportes oficiales indicaron que no se registraron personas heridas, y la atención se centró en la inspección de los sectores más vulnerables.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.