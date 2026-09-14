Un sismo de magnitud 2,6 fue registrado este lunes 14 de septiembre en Dabeiba, Antioquia, según el último boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El movimiento ocurrió a las 9:29 de la noche, hora local, y tuvo una profundidad superficial. El epicentro fue ubicado en jurisdicción de Dabeiba, municipio del occidente antioqueño.
Por tratarse de un evento de magnitud baja, la percepción del movimiento puede variar dependiendo de la distancia al epicentro y de las condiciones del lugar donde se encontraban las personas al momento del temblor.
El SGC habilitó además su plataforma Sismo Sentido, mediante la cual quienes hayan percibido el movimiento pueden reportar cómo lo sintieron y en qué lugar se encontraban.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 21:29 hora local Magnitud 2.6. Profundidad superficial, Dabeiba – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/juLZcjIjZs
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 15, 2026
El Servicio Geológico Colombiano cuenta con la plataforma Sismo Sentido para recopilar información de las personas que perciben los movimientos telúricos.
El reporte permite aportar datos sobre la percepción del temblor en diferentes zonas y ayuda a complementar la información instrumental obtenida por la red de monitoreo sísmico.
Quienes hayan sentido este sismo en Dabeiba o en otros municipios pueden ingresar a la plataforma oficial y registrar su experiencia.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO