Un sismo de magnitud 2,6 fue registrado este lunes 14 de septiembre en Dabeiba, Antioquia, según el último boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento ocurrió a las 9:29 de la noche, hora local, y tuvo una profundidad superficial. El epicentro fue ubicado en jurisdicción de Dabeiba, municipio del occidente antioqueño.

Por tratarse de un evento de magnitud baja, la percepción del movimiento puede variar dependiendo de la distancia al epicentro y de las condiciones del lugar donde se encontraban las personas al momento del temblor.

El SGC habilitó además su plataforma Sismo Sentido, mediante la cual quienes hayan percibido el movimiento pueden reportar cómo lo sintieron y en qué lugar se encontraban.

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Reacciones al temblor de magnitud 2,6 en Dabeiba, Antioquia El reporte del SGC también despertó comentarios en redes sociales. Algunos usuarios reaccionaron con sorpresa ante el movimiento y otros señalaron que los sismos en esa zona son frecuentes. Entre los mensajes publicados se leen expresiones como: No joda, ahora seguimos nosotros?”, “Allá siempre tiembla” y “Ole, esa tembladera no es normal”. Los comentarios reflejan la percepción de algunos internautas frente a la actividad sísmica reportada durante la noche. Cómo reportar un temblor en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con la plataforma Sismo Sentido para recopilar información de las personas que perciben los movimientos telúricos.

El reporte permite aportar datos sobre la percepción del temblor en diferentes zonas y ayuda a complementar la información instrumental obtenida por la red de monitoreo sísmico.

Quienes hayan sentido este sismo en Dabeiba o en otros municipios pueden ingresar a la plataforma oficial y registrar su experiencia.

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