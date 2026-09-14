Un paseo que parecía terminar en diversión acabó en un momento de angustia en Cocorná, Antioquia, luego de que una joven quedara inconsciente dentro de una piscina al lanzarse por un tobogán en un parque recreativo del municipio.

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El momento quedó registrado en un video de cerca de un minuto y medio. En las imágenes se observa a la mujer deslizándose boca abajo por el rodadero hasta llegar al final, donde salió impulsada con tanta fuerza que se elevó varios metros antes de caer de frente contra el agua.

El impacto fue tan fuerte que la joven quedó sumergida y no volvió inmediatamente a la superficie. La caída terminó en un fuerte ‘planchazo’, mientras las personas que estaban pendientes de la piscina reaccionaron rápidamente al notar que algo no estaba bien.

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#PELIGRO 💀 Una joven quedó inconsciente dentro de una piscina tras impactar brutalmente contra el agua al lanzarse por un tobogán en un centro recreativo de Cocorná, Antioquia, un caso que pone en evidencia la urgencia de exigir controles técnicos en estas atracciones acuáticas. pic.twitter.com/h4yhGcTcuE — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 14, 2026

Varios guardianes y visitantes entraron al agua para auxiliarla. En total, más de cinco personas colaboraron para sacarla de la piscina y ayudarla a recuperar la respiración. En medio de la preocupación, una persona alcanzó a decir: “Ay, se desmayó, se le fue el aire, se sacó el aire”.

Posteriormente, los presentes consiguieron que la joven recuperara la conciencia. Luego la estabilizaron y revisaron sus signos vitales para comprobar su estado después del fuerte golpe.

Finalmente, la mujer logró recuperarse y recibió atención en el sitio, por lo que no fue trasladada a un centro asistencial. Habría salido del parque por sus propios medios. Hasta el cierre de la información, el establecimiento no había emitido un comunicado oficial sobre el caso.

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