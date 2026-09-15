Por: EL PILON SA

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El traslado del carro escalera de los Bomberos Voluntarios de Valledupar a Medellín marca un momento decisivo para la capacidad operativa de este organismo de emergencia. De acuerdo con lo informado por EL PILÓN, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, Alexey Petit, confirmó que el vehículo fue remitido a esa ciudad para un diagnóstico técnico exhaustivo, el cual será realizado por la empresa Accequip, especializada en la fabricación y mantenimiento de vehículos contra incendios. Este análisis servirá para determinar el estado actual del equipo y establecer qué intervenciones técnicas serán necesarias para devolverle su funcionalidad en la atención de emergencias.

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Según lo señalado por Petit, la revisión, demorada por el volumen y peso de la máquina, podría iniciar entre martes y miércoles y es fundamental para conocer tanto la magnitud de los daños como los costos que implicaría la reparación del carro escalera. Se trata de un vehículo DAF modelo 2021, con una altura de trabajo de 29,5 metros, escalera telescópica, canasta de rescate con capacidad para 400 kilogramos y tanque de 400 galones, equipado además con una bomba que puede desplazar 750 galones por minuto y giro de 360 grados. El valor del activo, informado en el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, suscrito con la Gobernación del Cesar, asciende a $3.691 millones de pesos, cifra relevante para efectos contables, fiscales y de garantías.

La responsabilidad de la operación y mantenimiento del equipo quedó en manos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar bajo las condiciones del comodato, mientras que la Gobernación del Cesar mantiene la supervisión contractual. La Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, en articulación con la Dirección Nacional de Bomberos y el Municipio, ha participado en mesas de trabajo para identificar soluciones ante la inoperancia del vehículo, cuya ausencia ha sido motivo de preocupación en intervenciones recientes en emergencias.

Por otra parte, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió una investigación disciplinaria sobre la falta de mantenimiento del carro escalera, proceso que actualmente está en etapa de práctica de pruebas y sujeto a reserva legal. Mientras avanza la revisión técnica en Medellín, es incierto cuándo podrá volver el vehículo a prestar servicios, pues todo depende del resultado y alcance del diagnóstico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual del carro escalera de los Bomberos en Valledupar?

El estado actual del carro escalera es incierto, ya que el vehículo fue trasladado a Medellín para que la empresa Accequip realice un diagnóstico técnico. Solo tras esta evaluación será posible determinar la magnitud de los daños, los requerimientos técnicos y el costo que tendría el restablecimiento de la operatividad del equipo, según aclaró el comandante Alexey Petit a EL PILÓN.

¿Quién es responsable del mantenimiento del carro escalera de Valledupar?

De acuerdo con el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, la responsabilidad sobre la administración, operación, conservación, mantenimiento y disponibilidad operativa del carro escalera recae en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. La Gobernación del Cesar, por su parte, tiene el deber de supervisar periódicamente el cumplimiento del contrato y solicitar evidencias de la gestión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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