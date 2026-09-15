Por: EL PILON SA

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El carro escalera del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar fue trasladado recientemente a Medellín, donde será sometido a un diagnóstico técnico integral. De acuerdo con lo informado por El Pilón, Alexey Petit, comandante de los bomberos de Valledupar, explicó que el objetivo principal de este procedimiento es identificar el estado actual del vehículo y definir, con precisión, las intervenciones que se deben ejecutar para devolverle su operatividad. En palabras de Petit, “el diagnóstico es el que establece en la propia planta, qué valor tienen los mantenimientos que se le deben hacer al vehículo y qué tan complicados o sencillos pueden ser”.

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Aunque la fecha en la que el carro escalera volverá a estar disponible para responder emergencias sigue siendo incierta, Petit remarcó que todo depende del diagnóstico que realice la empresa Accequip, especializada en vehículos de emergencia y sistemas contra incendios, con sede en Medellín. La firma estuvo involucrada en el desarrollo de este vehículo escalera, que cuenta con una altura de trabajo de 29,5 metros, escalera telescópica, canasta de rescate para 400 kilogramos, tanque de 400 galones y una bomba de 750 galones por minuto, así como un sistema de giro de 360 grados, según especificó la empresa en su sitio web.

El vehículo fue entregado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar mediante el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, firmado el 12 de enero de 2022 con la Gobernación del Cesar. Este acuerdo establece que la operación y el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, así como la formación técnica del personal, corren por cuenta de los bomberos, incluyendo la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la póliza a todo riesgo. El valor contable y fiscal del activo es de $3.691.642.851, de acuerdo con la factura del proveedor citada en el contrato.

Mientras tanto, la Gobernación debe ejercer la supervisión periódica sobre la administración del vehículo y la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar mantiene una investigación disciplinaria abierta por la inoperancia del equipo. Por su parte, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo ha convocado mesas de trabajo con la Dirección Nacional de Bomberos y la Alcaldía para buscar soluciones que permitan que el carro escalera vuelva a estar disponible para la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso que sigue el carro escalera de bomberos en Medellín para determinar su reparación?

El proceso en Medellín consiste en que la empresa Accequip realice un diagnóstico técnico detallado del estado actual del carro escalera. Este paso es indispensable para definir con exactitud las necesidades de mantenimiento, su complejidad y el costo aproximado de las intervenciones requeridas. Solo una vez se emita el informe técnico, se podrá establecer el alcance de las reparaciones necesarias y tomar decisiones respecto al futuro operativo del vehículo.

¿Quién tiene la responsabilidad del mantenimiento y operación del carro escalera de los bomberos de Valledupar?

Según el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, la responsabilidad del mantenimiento y la operación del carro escalera recae sobre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. Esta organización debe asumir los gastos de los mantenimientos preventivos y correctivos, asegurar la formación técnica de su personal, y mantener vigentes el SOAT y la póliza a todo riesgo, mientras que la Gobernación del Cesar ejerce funciones de supervisión y control sobre el uso y estado del vehículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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