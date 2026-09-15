Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada del martes 15 de septiembre, se presentaron tres sismos en diferentes puntos de Colombia, de acuerdo con información oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Dos de estos movimientos telúricos ocurrieron en el municipio de Istmina, Chocó, mientras que el tercero se registró en el océano Pacífico. Estos eventos se vivieron entre la medianoche y el amanecer, despertando la atención de habitantes en distintas regiones del país.

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El sismo que causó mayor inquietud se registró a las 3:18 de la mañana, según indicó el SGC. Este movimiento tuvo una magnitud de 3,4 y se originó a una profundidad de 40 kilómetros, con epicentro en Istmina, Chocó. Varios ciudadanos reportaron haber sentido el temblor en ciudades como Ibagué, Armenia y Medellín. En la capital del Tolima, una persona manifestó haber percibido el movimiento de manera leve desde el piso 11 de un edificio, mientras que en Medellín algunos describieron la sacudida como fuerte, al punto de despertar a quienes dormían a esa hora.

No obstante, el movimiento de las 3:18 no fue el único que se sintió en la noche. El primer temblor del día ocurrió a las 12:02 de la madrugada, de nuevo en Istmina. De acuerdo con los reportes del SGC, este tuvo una magnitud de 3,2 y una profundidad de 37 kilómetros. Aunque menos intenso que el posterior, demuestra la actividad sísmica sostenida en la región.

La secuencia sísmica continuó a las 4:03 de la mañana, cuando el SGC confirmó un nuevo movimiento, esta vez en el océano Pacífico. Este evento alcanzó una magnitud de 3,2 y ocurrió a una profundidad de 42 kilómetros. Hasta el momento, según datos del Servicio Geológico Colombiano, estos han sido los tres sismos reportados en las primeras horas del martes, sin información de daños reportados.

Las autoridades y entidades como el Servicio Geológico Colombiano se mantienen en constante vigilancia ante estos fenómenos, que generan preocupación en distintos puntos del territorio nacional por su frecuencia y el impacto que pueden llegar a tener en la población, como se evidencia en los testimonios recogidos en ciudades como Ibagué y Medellín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las ciudades donde se sintieron los sismos en Colombia el 15 de septiembre?

De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano, los sismos ocurridos durante la madrugada del 15 de septiembre se sintieron principalmente en Ibagué, Armenia y Medellín. En estas ciudades, ciudadanos reportaron desde sensaciones leves hasta movimientos más fuertes que llegaron a despertar a habitantes en horas de la madrugada.

¿Qué significa la magnitud y la profundidad informadas por el Servicio Geológico Colombiano?

La magnitud, según reportes del Servicio Geológico Colombiano, es una medida que indica la energía liberada en el epicentro de un sismo, mientras que la profundidad corresponde a la distancia entre el epicentro del temblor y la superficie terrestre. En los sismos mencionados, las profundidades reportadas estuvieron entre 37 y 42 kilómetros, lo que incide directamente en la intensidad con la que es percibido el movimiento en la superficie.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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