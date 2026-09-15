Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Juan José Quimbayo, un joven de 20 años, falleció después de ser atacado con arma de fuego en la noche del domingo en Fresno, Tolima. El trágico hecho sucedió en el barrio Obrero, muy cerca del sector denominado Casa de los Leones. De acuerdo con la información disponible, Juan José se encontraba en compañía de otro hombre cuando ambos fueron interceptados y agredidos violentamente. Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl de Fresno, según los reportes citados.

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Las heridas que sufrió Juan José Quimbayo fueron tan severas que, a pesar de haber recibido atención médica inmediata, no fue posible salvarle la vida. La segunda persona que resultó herida continúa recibiendo cuidados médicos, aunque hasta el momento, las autoridades y personal del hospital no han divulgado detalles específicos sobre su estado de salud.

El ataque se presentó aproximadamente a las 8:00 de la noche. Horas después, la situación se agravó en Fresno, ya que en el sector de Alto de la Cruz ocurrió otro hecho violento que dejó una persona lesionada. Las dos situaciones, ocurridas con poco tiempo de diferencia, marcan una noche de violencia en el municipio, que dejó como saldo una persona muerta y dos más heridas, según la información recopilada.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos ocurridos en el barrio Obrero y para identificar a los responsables del ataque. De acuerdo con las primeras indagaciones y reportes recogidos en el lugar, una de las hipótesis plantea que podría tratarse de un ataque dirigido, aunque hasta ahora esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Este suceso pone en evidencia la difícil noche vivida en Fresno y deja abiertas varias preguntas respecto a los móviles de los ataques y la situación de las personas involucradas, mientras las autoridades continúan trabajando en el esclarecimiento de los hechos presentados.

¿Cómo ocurrió el ataque que provocó la muerte de Juan José Quimbayo en Fresno?

Según la información recopilada, Juan José Quimbayo y otra persona fueron interceptados y atacados con arma de fuego en el barrio Obrero, cerca de Casa de los Leones, alrededor de las 8:00 p.m. Ambos fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paúl de Fresno, pero debido a la gravedad de las heridas, Juan José falleció pese a recibir atención médica.

¿Qué se sabe sobre la hipótesis del ataque dirigido en el caso de Fresno?

De acuerdo con los datos proporcionados, una de las hipótesis en estudio es que el ataque en el que perdió la vida Juan José Quimbayo podría haber sido un ataque dirigido. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, que continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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