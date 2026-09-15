Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El Ministerio de Justicia y del Derecho concretó el Convenio de Asociación 698-2026 junto a la Fundación Construyendo Tejido Social, con el fin de fortalecer e implementar Sistemas Locales de Justicia en 14 departamentos y 140 municipios del país, incluidos Valledupar y cinco municipios del Cesar. Según los datos suministrados, la inversión total asciende a $1.586.320.000, de los cuales el Ministerio aporta $1.505.800.000 y la fundación contribuye en especie con $80.520.000, representados en asistencia técnica, capacitación, jornadas móviles y encuentros regionales. El acuerdo estará vigente hasta el 15 de diciembre de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Valledupar se encuentra entre los diez municipios priorizados para implementar el Sistema Local de Justicia, mientras que Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego figuran dentro de los territorios con sistemas existentes que buscan reforzarse. El propósito del convenio es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros” para ofrecer formación, apoyo metodológico, asistencia técnica y logística a estos sistemas. En fase de implementación —como el caso de Valledupar—, el proceso comprende la socialización de la estrategia, conformación del Comité Local de Justicia, diagnóstico de conflictividades, elaboración de un plan y definición de rutas de atención.

El Sistema Local de Justicia no supone una nueva entidad judicial ni reemplaza a la Fiscalía, la Policía, comisarías de familia o jueces; se trata de articular a esas instituciones con mecanismos comunitarios y alternativos como conciliadores en equidad, jueces de paz, mediadores, organizaciones sociales y autoridades étnicas. La ficha técnica determina cinco productos de alcance nacional: asistencia técnica en las municipalidades beneficiadas, procesos de capacitación, jornadas móviles, encuentros regionales y un informe de gestión.

De acuerdo con el modelo de decreto para municipios, el Comité Local de Justicia será presidido por el alcalde y conformado por entidades como la Secretaría de Gobierno, Personería, Comisaría de Familia e Inspecciones de Policía. La Secretaría de Gobierno asume la Secretaría Técnica, encargada de convocatorias, seguimiento de compromisos e informes de gestión. El componente de fortalecimiento para otros municipios se basará en el análisis de antecedentes, diagnóstico de funcionamiento y necesidades operativas.

En materia financiera, los desembolsos están condicionados a la aprobación y cumplimiento de entregables verificables: actas, listas de asistencia, reportes y repositorios de información. Finalmente, el convenio se ejecutará en un contexto de desafíos de seguridad en Cesar, donde el diagnóstico del Ministerio de Justicia reporta altas cifras de hurtos, homicidios, secuestros, violencia intrafamiliar y una tasa de criminalidad superior a la media nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un Sistema Local de Justicia y cuál es su función en los municipios?

Un Sistema Local de Justicia es un modelo de articulación institucional promovido para facilitar el acceso a la justicia en municipios, sin crear nuevas entidades judiciales. Su función principal consiste en coordinar a instituciones como la Fiscalía, Policía, comisarías y jueces, junto con mecanismos comunitarios y alternativos, para resolver conflictos y atender barreras de acceso a la justicia, adaptando las respuestas a las necesidades específicas de cada territorio.

¿Cómo se seleccionaron los municipios beneficiados por el Convenio de Asociación 698-2026?

De acuerdo con la ficha técnica citada en el convenio, los municipios fueron seleccionados bajo criterios como la existencia de municipios identificados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, manifestaciones de interés de autoridades locales y su priorización en el proyecto nacional de mejoramiento de acceso a la justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.