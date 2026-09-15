Por: EL PILON SA

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El carro escalera del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar fue trasladado recientemente a Medellín para someterse a una evaluación técnica que definirá su estado actual y evidenciará las reparaciones necesarias para devolverle su operatividad. Así lo confirmó Alexey Petit, comandante de esta institución, en declaraciones entregadas a EL PILÓN. Según el oficial, el vehículo especial se encontraba en tránsito y la revisión, que podría iniciar entre martes y miércoles, depende de las condiciones del traslado y del peso de la máquina.

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Petit enfatizó que la finalidad de este proceso es obtener un diagnóstico preciso que permita saber el verdadero alcance de las intervenciones requeridas, así como los costos y la complejidad de las mismas. Explicó que "el diagnóstico es el que establece en la propia planta, qué valor tienen los mantenimientos que se le deben hacer al vehículo y qué tan complicados o sencillos pueden ser". Por el momento, no existe fecha estimada para el regreso del carro escalera a la atención de emergencias, pues la empresa encargada deberá primero emitir el diagnóstico técnico y luego analizar si los recursos del cuerpo de bomberos son suficientes para atender las necesidades del equipo.

El mantenimiento y la evaluación se realizarán en la empresa Accequip, ubicada en Medellín y dedicada al diseño, fabricación y servicio de vehículos especiales y sistemas contra incendios. Según datos públicos citados por EL PILÓN, Accequip participó en el desarrollo de este vehículo escalera, que cuenta con características como una escalera telescópica de 29,5 metros, canasta de rescate para 400 kilogramos, tanque de agua de 400 galones y bomba de 750 galones por minuto con giro de 360 grados.

Este vehículo, de marca DAF, modelo 2021, fue entregado por la Gobernación del Cesar mediante el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001 el 12 de enero de 2022, con un valor contable de $3.691.642.851. El contrato estipula que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar debe encargarse del mantenimiento preventivo y correctivo, operación, formación técnica del personal, SOAT y póliza a todo riesgo. La Gobernación, por su parte, mantiene la labor de seguimiento y supervisión contractual. Todo esto en medio de una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar, bajo los radicados E-2025-109317 y D-2025-3962507, que se encuentra en etapa de pruebas y reserva legal. La Oficina Departamental de Gestión del Riesgo ha adelantado reuniones con autoridades nacionales y municipales en busca de soluciones que permitan el pronto restablecimiento del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el carro escalera de los bomberos de Valledupar está fuera de servicio?

El carro escalera del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar está fuera de servicio porque requiere un diagnóstico técnico que determine el alcance de las reparaciones necesarias para volver a ser operativo. Según declaraciones de Alexey Petit a EL PILÓN, hasta no realizar este diagnóstico y establecer los costos y complejidad de los arreglos, no se puede definir una fecha de regreso a las labores de emergencia.

¿Quién es responsable del mantenimiento del carro escalera de los bomberos en Valledupar?

De acuerdo con el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, citado por EL PILÓN, la responsabilidad del mantenimiento preventivo, correctivo y de la operación del carro escalera recae sobre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. La Gobernación del Cesar, propietaria del vehículo, cumple funciones de supervisión y control sobre la ejecución del contrato de comodato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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