Por: EL PILON SA

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El carro escalera del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar fue trasladado recientemente a Medellín con el propósito de someterse a un diagnóstico técnico minucioso que definirá su estado y las intervenciones necesarias para recuperar su operatividad. Así lo informó Alexey Petit, comandante en jefe de los bomberos de Valledupar, en diálogo con el diario EL PILÓN, quien explicó que el vehículo se encuentra actualmente en tránsito y que la revisión podría comenzar entre martes y miércoles, debido a las condiciones y peso de la máquina.

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De acuerdo con Petit, el diagnóstico técnico será realizado por la empresa Accequip, especialista en diseño, fabricación y mantenimiento de vehículos destinados a sistemas contra incendios. Esta compañía con sede en Medellín ha participado en el desarrollo de vehículos escalera similares, según lo publicado en su propio sitio web. El vehículo evaluado cuenta con una escalera de 29,5 metros de altura, una canasta de rescate con capacidad para 400 kilogramos, tanque de agua de 400 galones, bomba capaz de movilizar 750 galones por minuto y un sistema de giro 360 grados, según la información publicada por la empresa encargada.

El origen del vehículo se remonta al año 2022, cuando la Gobernación del Cesar entregó el carro escalera al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar bajo el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, fechado el 12 de enero. Es un vehículo de marca DAF, línea LF280, modelo 2021, y su valor para efectos contables, fiscales y de garantías asciende a $3.691.642.851, conforme a la factura original del proveedor.

El contrato suscrito establece que la operación y el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, son responsabilidad directa del cuerpo de bomberos, junto al funcionamiento, formación técnica del personal y vigencia de seguros obligatorios. La Gobernación, por su parte, mantiene un rol de supervisión, con la obligación de evaluar informes e impartir observaciones escritas según el avance del proceso.

Actualmente, el traslado tiene lugar en medio de la discusión local sobre la inoperancia del equipo para atender emergencias en edificaciones de altura. Además, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar lleva una investigación disciplinaria de oficio sobre el caso, bajo reserva legal y en proceso de recolección de pruebas. La Gobernación sostiene que la actual administración y mantenimiento del vehículo es responsabilidad del cuerpo de bomberos, aunque la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo ha convocado espacios de trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Bomberos y el Municipio para buscar soluciones a la situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo volverá a estar operativo el carro escalera de los bomberos de Valledupar?

Aún no existe una fecha definida para el regreso a la operatividad del carro escalera, pues debe esperarse el diagnóstico que realizará la empresa Accequip en Medellín. Solo una vez terminado este proceso técnico se sabrá el alcance de las reparaciones necesarias y el costo asociado, lo que permitirá planificar los siguientes pasos para su recuperación.

¿De quién es la responsabilidad del mantenimiento del carro escalera de Valledupar?

Según el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, la responsabilidad del mantenimiento, funcionamiento y formación técnica del personal recae directamente sobre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. Entretanto, la Gobernación del Cesar se encarga de la supervisión y el seguimiento del cumplimiento del contrato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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