Por: EL PILON SA

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El carro escalera de los Bomberos Voluntarios de Valledupar, elemento clave para la atención de emergencias en edificaciones de altura, fue trasladado recientemente a Medellín para someterse a un diagnóstico técnico. Esta decisión, confirmada por Alexey Petit, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar en entrevista con El Pilón, busca determinar el estado en que se encuentra el vehículo y definir las acciones necesarias para devolverle su capacidad operativa. De acuerdo con Petit, el diagnóstico podría empezar entre martes y miércoles, dado el peso y las condiciones especiales del carro escalera, lo que implica un proceso logístico de traslado y preparación.

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El diagnóstico será realizado en Medellín por la empresa Accequip, especializada en diseño, fabricación y mantenimiento de vehículos especiales y sistemas contra incendios, según lo publica la propia compañía en su sitio web. Accequip asegura haber tenido participación en el desarrollo del vehículo destinado precisamente al departamento del Cesar. Las especificaciones técnicas del equipo incluyen una escalera telescópica de 29,5 metros de altura de trabajo, una canasta de rescate con capacidad para 400 kilogramos, tanque de 400 galones, bomba de 750 galones por minuto y un sistema con giro de 360 grados.

Sobre la titularidad del carro escalera, la Gobernación del Cesar entregó el vehículo, identificado con placas JLO193, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar bajo el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, firmado el 12 de enero de 2022. El acuerdo, según consta en la factura del proveedor citada en el contrato, establece en $3.691.642.851 el valor del vehículo para efectos contables y fiscales. En la cláusula sexta se estipula que el Cuerpo de Bomberos asume los gastos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la formación técnica del personal encargado y la vigencia de los seguros.

Mientras la Gobernación supervisa el cumplimiento del contrato, la inoperancia del carro escalera sigue generando debate local. La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió una investigación disciplinaria de oficio para esclarecer las causas y responsabilidades, expediente que en la actualidad se encuentra en práctica de pruebas y sujeto a reserva legal. Paralelamente, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo ha convocado mesas de trabajo con la Dirección Nacional de Bomberos y el Municipio de Valledupar en busca de soluciones para restituir la operatividad del equipo.

Petit reiteró que solo el diagnóstico permitirá saber el alcance de las reparaciones, su complejidad y el costo para restablecer el servicio del carro escalera, por lo que aún no existe una fecha definida para que el vehículo vuelva a operar en emergencias en Valledupar.

¿Por qué trasladaron el carro escalera de los bomberos de Valledupar a Medellín?

El carro escalera fue trasladado a Medellín con el objetivo de someterlo a un diagnóstico técnico que permita definir su estado actual y las reparaciones necesarias para su recuperación, según explicó el comandante Alexey Petit a El Pilón. La revisión será realizada por la empresa Accequip, especializada en este tipo de vehículos y situada en Medellín, debido a su experiencia en sistemas contra incendios y capacidad para evaluar equipos de alta complejidad.

¿Quién es responsable del mantenimiento del carro escalera de bomberos en Valledupar?

De acuerdo con el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, suscrito entre la Gobernación del Cesar y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, la responsabilidad del mantenimiento preventivo y correctivo, así como la formación y operación del vehículo, recae sobre los bomberos. La Gobernación solo debe supervisar el cumplimiento de estas obligaciones y evaluar periódicamente la gestión realizada sobre el carro escalera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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