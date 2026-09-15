Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Nuevos detalles han surgido en torno al asesinato de Herminda Quiñones, una mujer de 47 años que, de acuerdo con la información obtenida por esta redacción, era una trabajadora del campo reconocida entre los habitantes de la vereda Los Sauces, en el cañón de las Hermosas, zona rural de Chaparral, Tolima. Los hechos ocurrieron en la noche del viernes 11 de septiembre, momento en que Herminda regresaba a su vivienda y fue sorpresivamente interceptada.

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Según el relato de quienes conocieron el caso, el ataque a Herminda comenzó con disparos de arma de fuego. Sin embargo, con el paso de las horas, se reveló que el agresor también utilizó un arma blanca, propinando heridas adicionales antes de acabar con su vida. Este doble ataque no solo aumentó el desconcierto entre sus allegados, sino que generó una profunda consternación entre los habitantes de esta región rural tolimense, quienes lamentan la crueldad del crimen.

El homicidio de Herminda ocurrió en cercanías de su propia vivienda. Ella intentó buscar refugio y salvarse de la agresión, sin que esto fuera posible. Ante la falta de recursos y la dificultad para acceder a servicios forenses en la zona rural, fue la propia familia quien tuvo que asumir el traslado del cuerpo hasta el casco urbano de Chaparral, un hecho que expone la precariedad en la que viven los habitantes de áreas apartadas.

Herminda Quiñones dedicó su vida a las labores del campo y su muerte ha dejado a sus familiares sumidos en el dolor. Aún no hay información oficial sobre quién pudo estar detrás del ataque, ni tampoco sobre los motivos que condujeron al homicidio. Hasta el momento, tampoco se conoce de arrestos o capturas vinculadas al caso. Los familiares esperan que las autoridades aceleren las investigaciones y logren identificar tanto al responsable como las razones de este crimen, para que la justicia pueda actuar y se esclarezcan los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los responsables del asesinato de Herminda Quiñones en Chaparral, Tolima?

Hasta el momento, según la información recopilada, no se han identificado responsables materiales ni intelectuales por el asesinato de Herminda Quiñones. Tampoco hay reportes de capturas relacionadas con el caso o de posibles móviles detrás del crimen. Las investigaciones continúan, y la familia de la víctima espera que se esclarezca lo sucedido.

¿Cómo fue el ataque que sufrió Herminda Quiñones en la vereda Los Sauces?

De acuerdo con la información disponible, Herminda Quiñones fue atacada mientras regresaba a su vivienda en la vereda Los Sauces. El agresor utilizó inicialmente un arma de fuego y luego un arma blanca, causándole varias heridas mortales. El ataque ocurrió muy cerca de su casa e impidió que la víctima lograra ponerse a salvo.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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