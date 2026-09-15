Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Herminda Quiñones, una mujer de 47 años reconocida en la comunidad como sencilla trabajadora del campo, fue víctima de un crimen que ha causado gran conmoción en la vereda Los Sauces, ubicada en el Cañón de las Hermosas, en la zona rural de Chaparral, Tolima. Según la información disponible, Herminda estaba regresando a su vivienda durante la noche del viernes 11 de septiembre cuando fue sorprendida por un atacante.

Sigue a PULZO en Discover

El reporte indica que la agresión inició con un ataque con arma de fuego, pero también se supo que su agresor empleó un arma blanca, causándole varias heridas antes de acabar de manera brutal con su vida. El hecho sucedió a poca distancia de la casa de Herminda, quien intentó buscar refugio o ayuda ante la gravedad de la situación. La violencia con la que fue asesinada generó profundo impacto entre sus familiares y en los habitantes de esta apartada zona rural, quienes manifiestan sentimientos de dolor y temor tras lo ocurrido.

La precariedad de acceso en la región se reflejó en las circunstancias posteriores al crimen. Después del homicidio, fueron los propios familiares quienes tuvieron que trasladar el cuerpo sin vida de Herminda desde la vereda Los Sauces hasta el centro urbano del municipio de Chaparral, enfrentando las dificultades propias del territorio rural. Esta situación evidenció la carencia de recursos y la limitada presencia de autoridades en la zona, especialmente en momentos críticos como este.

Herminda dedicó su vida a las labores agrícolas y al sostenimiento de su hogar. Ahora, su familia permanece sumida en la tristeza y espera que las autoridades puedan avanzar en la investigación para aclarar los hechos. Hasta el momento, no existen datos sobre la identidad del responsable, tampoco hay información que permita conocer las causas detrás del homicidio ni se han registrado capturas vinculadas al caso.

Los allegados a la víctima insisten en que esperan resultados que permitan esclarecer lo sucedido y piden justicia para Herminda. La comunidad, entre tanto, sigue a la espera de respuestas que ayuden a entender este acto violento y a evitar que se repita en la región.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el asesinato de Herminda Quiñones en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con la información recopilada por esta redacción, Herminda Quiñones fue atacada cerca de su vivienda la noche del 11 de septiembre. Sufrió heridas por arma de fuego y arma blanca. Hasta este momento, las autoridades no han identificado al responsable ni las razones detrás del homicidio, y tampoco se han presentado capturas relacionadas.

¿Por qué la familia de Herminda Quiñones tuvo que trasladar su cuerpo después del crimen?

Los familiares de Herminda fueron quienes, ante la falta de acceso y recursos en la zona rural de Chaparral, Tolima, debieron encargarse personalmente del traslado del cuerpo al casco urbano del municipio. Esta situación evidencia las dificultades y las limitaciones en materia de atención y presencia institucional en regiones apartadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)