Por: EL PILON SA

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El Senado de la República votó en contra de la moción de censura que había sido impulsada contra el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán. De acuerdo con información publicada por el Senado en su cuenta oficial, la sesión arrojó 61 votos en contra y solo 27 a favor de separar al ministro de su cargo. El debate surgió tras una fuerte crítica de sectores de oposición, quienes pusieron en tela de juicio la actuación de Beltrán en los días posteriores al terremoto del pasado 10 de agosto, una tragedia que causó más de 330 muertes y severos daños en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. La controversia giró, principalmente, en torno a la decisión del funcionario de viajar a Santa Marta y disfrutar de un día de playa junto a su familia, pocos días después de la emergencia.

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Durante la plenaria, se destacó el voto favorable a la continuidad de Beltrán por parte de la senadora Claudia Margarita Zuleta, integrante del partido Centro Democrático y representante del Cesar. Este apoyo se sumó a la decisión mayoritaria de la corporación legislativa, que optó por respaldar la gestión del ministro bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. Los promotores de la moción argumentaron que el viaje de Beltrán a Santa Marta evidenció falta de compromiso y atención inmediata frente a la emergencia, criticando la decisión especialmente a la luz del impacto que tuvo el terremoto tanto en vidas humanas como en infraestructura habitacional y de servicios básicos.

Ante estos señalamientos, Jaime Andrés Beltrán ofreció disculpas a los ciudadanos que se sintieron afectados por su actuar. El funcionario defendió que el viaje lo hizo acompañado por su esposa y sus hijos, y enfatizó que prefería dar esa imagen familiar antes que aparecer en otros lugares potencialmente cuestionables. Señaló también que, durante ese periodo, no se apartó de sus responsabilidades, afirmando que mantuvo contacto permanente con su equipo técnico mediante telefonía celular, supervisando la atención de la emergencia desde la distancia. Así, respondió uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes buscaban su retiro.

Con la resolución adoptada por el Senado, Jaime Andrés Beltrán continuará al frente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Entre sus desafíos inmediatos se encuentran liderar la reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas, avanzar en los planes de agua potable y saneamiento básico, y fortalecer la participación en la estrategia conocida como ‘Misión Crecer’, enfocada en promover el subsidio de vivienda, estimular la industria de la construcción y aumentar la oferta de empleo en el país.

¿Por qué fue presentada la moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán?

La moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán fue presentada por sectores de oposición que cuestionaron su viaje a Santa Marta con su familia pocos días después del terremoto del 10 de agosto. Estos sectores alegaron que el ministro no atendió debidamente la emergencia que dejó más de 330 fallecidos y graves daños en varias ciudades, señalando falta de compromiso y atención oportuna frente a la crisis.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda?

Los principales retos de Jaime Andrés Beltrán incluyen la reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas por el reciente terremoto, el avance en proyectos de acceso a agua potable y saneamiento básico, y su papel en la estrategia ‘Misión Crecer’, destinada a impulsar subsidios de vivienda, dinamizar la construcción y fomentar el empleo en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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