La elección de Honorio Henríquez como presidente del Congreso dejó una particularidad política que ahora fue explicada por Paloma Valencia. La excandidata presidencial contó cómo se produjo el respaldo del Pacto Histórico al candidato del Centro Democrático.

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(Vea también: Vicky Dávila revela cuál es el puesto al que aspiraría Paloma Valencia luego de elecciones)

Valencia explicó que el escenario inicial apuntaba a que el Gobierno de Abelardo De la Espriella respaldaría a Alfredo Deluque para ocupar la Presidencia del Senado. Según su relato, Deluque había acompañado al proyecto político de Gustavo Petro durante los primeros años de su administración, pero posteriormente tomó distancia y se acercó al nuevo Gobierno.

En medio de ese escenario, el Centro Democrático decidió mantener su candidatura para la Presidencia del Senado. La elección terminó favoreciendo a Honorio Henríquez, quien recibió votos de sectores que, hasta entonces, habían mantenido fuertes diferencias políticas con el partido.

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La exsenadora aseguró que uno de los factores decisivos estuvo en la postura adoptada por el Pacto Histórico, cuyos integrantes terminaron respaldando al candidato del Centro Democrático.

La explicación de Paloma Valencia sobre los votos del Pacto Histórico

Valencia aseguró que la decisión no fue producto de un acuerdo entre las dos colectividades, sino de una instrucción impartida desde el sector político de Gustavo Petro.

En el video que compartió en redes sociales, la excandidata sostuvo que el Pacto Histórico votó por Henríquez pese a la confrontación que durante años había mantenido con el uribismo y el Centro Democrático.

Su interpretación es que ese sector político consideró necesario respaldar una opción que representara, según sus palabras, la defensa de las instituciones y la democracia.

La decisión terminó siendo determinante para que Henríquez asumiera la Presidencia del Senado, en una elección que Valencia calificó como un episodio “impresionante” por el giro que significó en las posiciones de ambas fuerzas políticas.

El Pacto Histórico, que persiguió a Uribe y pateó la institucionalidad durante años, tuvo que reconocer que cuando se trata de defender las instituciones y actuar correctamente, uno puede votar por Uribe y el Centro Democrático. pic.twitter.com/oWWKmj7icu — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) September 15, 2026

Paloma Valencia negó un supuesto pacto entre Petro y Uribe

La votación también abrió espacio para especulaciones sobre un posible acercamiento entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Valencia se refirió a esa versión y negó que detrás de la elección existiera un pacto entre los dos expresidentes.

Según explicó, esa interpretación surgió después de que el Pacto Histórico terminara apoyando a un candidato del Centro Democrático. Para ella, fueron sectores políticos más radicales los que plantearon la existencia de un acuerdo entre Petro y Uribe.

“El partido tomó la decisión de no retirar su candidatura. La sorpresa fue que el Pacto Histórico de Petro, por instrucción de Petro, vota por el candidato del Centro Democrático”, indicó Valencia.

Valencia sostuvo que la votación tuvo otra explicación: ante lo que consideraban una amenaza para las instituciones, integrantes del Pacto Histórico habrían optado por respaldar a un candidato identificado con el uribismo.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.