Un nuevo movimiento sísmico fue registrado en la noche de este lunes 14 de septiembre en Istmina, Chocó, de acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El temblor ocurrió a las 11:18 p. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,2. El organismo ubicó su profundidad en 37 kilómetros y señaló a Istmina como municipio de referencia para el epicentro.

La notificación de la entidad se conoció horas después de la intensa actividad sísmica registrada durante la jornada en esta zona del departamento. En la tarde, el SGC informó varios movimientos de mayor magnitud con epicentro en Istmina, incluido uno que alcanzó magnitud 4,9.

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¿Dónde se sintió el temblor de magnitud de 3,2 en Istmina (Chocó)?

Los primeros reportes de usuarios señalan que el movimiento también fue percibido en diferentes zonas de Antioquia, Valle del Cauca y Quindío.

Entre los comentarios recibidos aparecen Sabaneta, Antioquia, y el norte de Cali, donde una persona ubicada en un octavo piso describió que el temblor se sintió de manera muy leve.

También hubo reportes desde Armenia, mientras que en Yumbo, Valle del Cauca, un usuario comparó la sensación con el paso de un camión: “Se sintió como si un camión pasara”.

Estos testimonios corresponden a reportes ciudadanos recopilados mediante la plataforma Sismo Sentido y pueden variar según la ubicación, el tipo de construcción y el lugar donde se encontraba cada persona al momento del movimiento.

Istmina volvió a registrar actividad sísmica

La actividad sísmica de este lunes tuvo varios episodios en Istmina, Chocó. El movimiento de las 11:18 p. m. se suma a los registrados previamente durante la jornada.

De acuerdo con reportes publicados durante el día, el SGC registró un evento inicial de magnitud 4,5, seguido por otros movimientos en el mismo sector. Posteriormente, hacia las 4:13 p. m., fue reportado otro sismo de magnitud 4,9 y profundidad superficial.

Este contexto ha mantenido la atención sobre el comportamiento sísmico en el departamento, especialmente por tratarse de una región que también ha registrado movimientos durante las últimas semanas.

Sin embargo, cada evento debe analizarse de acuerdo con sus propios parámetros. En este caso, el SGC reportó una magnitud de 3,2 y una profundidad de 37 kilómetros.

¿Cómo y para qué reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitada la plataforma Sismo Sentido para recopilar los reportes de las personas que perciben los movimientos telúricos.

A través de este mecanismo, los ciudadanos pueden informar dónde estaban y cómo experimentaron el sismo. Esta información complementa los datos obtenidos por la red instrumental que monitorea la actividad sísmica en Colombia.

El llamado del SGC está dirigido a quienes hayan sentido el movimiento registrado a las 11:18 p. m. en Istmina, para que aporten su reporte mediante la plataforma oficial.

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