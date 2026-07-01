Los recientes terremotos registrados en Venezuela reavivaron la preocupación por la actividad sísmica en la región y llevaron a muchos colombianos a preguntarse qué tan expuesto está el país ante un evento de gran magnitud.

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(Vea también: Temblor en Colombia sacudió la noche de este martes; sismo se sintió en varias zonas del país)

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el territorio nacional se encuentra entre las zonas con mayor actividad sísmica del continente debido a su ubicación sobre el punto de encuentro de varias placas tectónicas.

Aunque los expertos reiteran que no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto, sí existen estudios que permiten identificar las regiones donde la probabilidad de registrar fuertes movimientos del suelo es más alta. Esta información resulta clave para fortalecer las medidas de prevención y la gestión del riesgo.

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¿Cuáles son las zonas con mayor amenaza sísmica en Colombia?

De acuerdo con los mapas oficiales del SGC, las áreas de amenaza sísmica alta comprenden principalmente la costa Pacífica, los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, el Eje Cafetero, sectores del occidente de Antioquia, Santander, Norte de Santander y parte de la Cordillera Oriental, según recogió Blu Radio.

En un nivel de amenaza intermedia aparecen amplias zonas de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y algunos sectores del Caribe colombiano. Aunque el riesgo es menor frente a las zonas catalogadas como de alta amenaza, allí también pueden presentarse terremotos con capacidad de ocasionar daños importantes.

Por el contrario, la Amazonía, la Orinoquía y buena parte de los Llanos Orientales están clasificadas como regiones de amenaza baja. Sin embargo, el SGC aclara que esto no significa que estén libres de actividad sísmica, sino que la probabilidad de registrar eventos de gran intensidad es considerablemente menor.

Otro de los puntos que más llama la atención de los especialistas es el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado cerca de Los Santos (Santander). Allí se registran miles de movimientos sísmicos cada año, lo que convierte a esta zona en una de las más activas del planeta desde el punto de vista geológico.

El SGC también advierte que cerca del 83 % de la población colombiana reside en zonas clasificadas con amenaza sísmica alta o intermedia, razón por la que insiste en la importancia de cumplir las normas de construcción sismoresistente, elaborar planes familiares de emergencia y participar en simulacros que permitan responder de manera adecuada ante un eventual terremoto.

¿Qué porcentaje de colombianos viven en zonas con riesgo de terremoto?

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), cerca del 83 % de la población del país habita en zonas clasificadas con amenaza sísmica alta o intermedia, lo que significa que millones de personas podrían verse afectadas en caso de un terremoto de gran magnitud. Entre las principales ciudades ubicadas en estas áreas se encuentran: Bogotá

Medellín

Cali

Bucaramanga

Cúcuta

Pereira

Manizales

Armenia Por esta razón, el SGC insiste en la importancia de cumplir con las normas de construcción sismoresistente, mantener actualizados los planes de gestión del riesgo y promover la preparación de la ciudadanía frente a este tipo de emergencias. La entidad recuerda que, aunque no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto, sí es posible disminuir sus consecuencias mediante infraestructura adecuada y una cultura de prevención. ¿Por qué Colombia registra tantos sismos?

El SGC explica que el país está ubicado en una zona donde interactúan las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramericana. Ese movimiento constante dio origen a las tres cordilleras, numerosas fallas geológicas y una intensa actividad sísmica y volcánica que se mantiene hasta la actualidad.

En la costa Pacífica ocurre el proceso de subducción, mediante el cual la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Suramericana. A esto se suman decenas de fallas geológicas activas distribuidas por el territorio nacional, responsables de buena parte de los sismo

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.