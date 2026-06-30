Un temblor de magnitud 3,4 se registró en la noche de este 30 de junio en el municipio de Puerto Boyacá, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su más reciente boletín.

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(Vea también: Tembló en Colombia durante la madrugada de este domingo y se sintió fuerte)

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:13 p. m. y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros, una característica que suele hacer que este tipo de eventos se perciban con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, aunque su magnitud no sea elevada.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados al evento sísmico. Sin embargo, los organismos de gestión del riesgo permanecen atentos ante cualquier novedad que pueda presentarse en los municipios cercanos.

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El SGC recordó que el país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que este tipo de movimientos son frecuentes en diferentes regiones del territorio nacional.

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3,4 en Puerto Boyacá?

Aunque el epicentro se ubicó en el municipio boyacense, los primeros reportes de ciudadanos en redes sociales y en la plataforma Sismo Sentido indican que el movimiento también fue percibido en otras regiones del país.

Entre las reacciones publicadas por usuarios, algunas personas aseguraron haber sentido el temblor en Doradal (Antioquia) y en Mariquita (Tolima). Incluso, desde Cali, un ciudadano comentó que alcanzó a percibir un movimiento leve, aunque manifestó dudas debido a la preocupación que existe por la reciente actividad sísmica registrada en Venezuela.

¿Cómo reportar si sintió el temblor en Colombia?

Tras cada evento sísmico, el Servicio Geológico Colombiano invita a la ciudadanía a informar si percibió el movimiento a través de la plataforma Sismo Sentido. Los reportes de los ciudadanos permiten a los expertos conocer cómo se sintió el temblor en distintas zonas del país y complementar el análisis técnico del evento.

Para participar, los usuarios solo deben ingresar al portal habilitado por la entidad y responder un breve formulario sobre el lugar donde se encontraban y la intensidad con la que percibieron el sismo.

Las autoridades recomiendan conservar la calma durante este tipo de eventos, revisar posibles afectaciones en las viviendas y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano y de los organismos de gestión del riesgo.

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