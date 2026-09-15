El caso ocurrido en el Oriente antioqueño sigue despertando interés luego de que las imágenes del accidente se difundieran en redes sociales. La atención ahora está puesta en lo que ocurrió después de la emergencia y en la información que ha trascendido sobre la mujer involucrada.

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La mujer que quedó inconsciente después de lanzarse por un tobogán en un centro recreativo de Cocorná, Antioquia, fue auxiliada rápidamente luego del fuerte impacto contra el agua. El momento quedó registrado en video y volvió a llamar la atención por la preocupación que causó entre quienes presenciaron la emergencia.

Las imágenes muestran a la joven descendiendo por la atracción y entrando a la piscina. Después del impacto, permaneció inmóvil durante varios segundos, situación que alertó a las personas que estaban cerca y llevó a que intervinieran para sacarla del agua.

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Según informó El Tiempo, posteriormente el personal encargado del lugar participó en el rescate. En medio de la emergencia, utilizaron un salvavidas y entraron a la piscina para llegar hasta la mujer y ponerla a salvo.

Sin embargo, la principal incógnita después del accidente está relacionada con su estado de salud. Hasta el momento no se conoce un parte médico oficial que permita establecer si sufrió lesiones.

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¿Qué se sabe sobre la salud de la mujer que se lanzó en tobogán en Antioquia?

Aunque el impacto contra el agua causó preocupación entre quienes presenciaron la escena, la mujer logró recuperarse después de recibir atención en el mismo lugar. Según la información conocida por el citado medio, no fue necesario trasladarla a un centro asistencial.

Después de la atención recibida en el parque recreativo, la joven salió del lugar por sus propios medios. Este dato permite conocer qué ocurrió con ella después del momento que quedó registrado en video y que alarmó a los visitantes.

El caso mantiene la atención sobre las circunstancias del accidente, pues el golpe ocurrió al finalizar el recorrido por el tobogán y dejó a la mujer inconsciente durante algunos segundos.

El rescate quedó registrado en video

El registro que circula en redes sociales muestra la reacción de las personas que estaban en el centro recreativo. Tras advertir que la mujer permanecía inmóvil dentro de la piscina, varias personas acudieron para ayudarla.

El episodio también abrió una conversación en redes sociales sobre las condiciones de seguridad de este tipo de atracciones acuáticas. Usuarios cuestionaron aspectos relacionados con la operación de los toboganes y las medidas que deben existir para responder ante emergencias.

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